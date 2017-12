UN ESTUDIANTE AMERICANO PREGRINO 300.000

Record histórico en el Camino de Santiago: ya el 300.000 peregrino

Tardó doce días en recorrer el Camino Francés desde León a Santiago de Compostela. Cuando llegó a la ciudad del Apóstol se convirtió en el peregrino número 300.000 del año 2017. Es americano (Michigan), se llama Andrew Patrick Larkin, tiene 22 años y estudia Química, es conocedor de nuestro país, ya que sigue estudios de su especialidad universitaria y de español en Burgos, y recibió de las manos del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, su Compostela en un acto celebrado en la Oficina de Acogida al Peregrino.

Considera que hacer el Camino ha sido una experiencia “maravillosa y fantástica”, y que se lo va a recomendar a sus amigos cuando retorne a Estados Unidos llevando en su maleta el diploma que le acredita como uno de los grandes amantes de la ruta de la peregrinación, cumpliendo así una iniciativa que tenía en mente cuando estudiaba en el instituto. Ese Camino que según el presidente de la Xunta “debemos cuidar entre todos” y que debe pasar también por la diversificación y las fechas estacionales para realizarlo.” El Camino”, señaló, “es un elemento definitorio de nuestra identidad cultural, y una puerta abierta al mundo”.

Con la llevada de este peregrino se han roto todos los datos estadísticos ya que la mayor cifra de caminantes por la ruta se alcanzó el año pasado con 277.854 peregrinos, superando el record del último Xacobeo, en 2010, con 272.412 caminantes.

