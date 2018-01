Récord absoluto de peregrinos compostelanos en 2017: 301.006

2017 se despide como un año muy especial para el Camino de Santiago, el año en el que se superó por primera vez la cifra psicológica de los 300.000 peregrinos llegados a la catedral de Santiago de Compostela. En total han sido 301.006 peregrinos, un 8,3% más que en el año anterior, los que han recorrido las rutas jacobeas en 2017, batiendo en casi 23.000 personas el récord absoluto de 278.041 caminantes, establecido hace tan solo 12 meses. La cifra sube asimismo el listón respecto al último Año Santo Xacobeo, mejorando los datos de aquel año de 2010 en 28.589 peregrinos.

Fue el pasado 13 de diciembre cuando se registró la llegada del peregrino nº 300.000 en la catedral de Santiago de Compostela. Se trataba de un estudiante norteamericano residente en Michigan, Andrew Larkin, que había pasado los últimos meses en Burgos aprendiendo español. Sin pretenderlo, Larkin ya ha pasado a la historia del Camino de Santiago convirtiéndose en el peregrino que logra romper el techo de los 300.000, un reto hasta ahora impensable, pero que con la tendencia de la ruta jacobea en los últimos años, podría volver a superarse en 2018.

Los españoles, un 44% del total en el Camino de Santiago

2017 también nos deja algunos datos interesantes en el Camino de Santiago, según arrojan las estadísticas de la Oficina del Peregrino. Han sido 147.857 las mujeres y 153.149 los hombres que han recorrido las rutas jacobeas; la inmensa mayoría a pie (278.462 peregrinos), otros muchos en bicicleta (21.931), algunos a caballo (417) y cada vez más valientes en silla de ruedas (43). Los españoles ya hace algunos años que dejamos de ser mayoría en el Camino de Santiago; en 2017 hemos alcanzado un 44% (132.465 peregrinos) mientras que los peregrinos del resto del mundo han supuesto un 56% (168.541).

Estos son los países que más peregrinos han aportado al Camino de Santiago en 2017:

Italia: 16%

Alemania: 14%

Estados Unidos: 10%

Portugal: 8%

Francia: 5%

Irlanda: 4%

Reino Unido: 3%

Resto de países: 39%

Por otro lado, hablando de peregrinos españoles, estas son las comunidades autónomas que más peregrinos han aportado en 2017:

Andalucía: 21%

Madrid: 19%

Comunidad Valenciana: 12%

Cataluña: 10%

Galicia: 7%

Castilla La Mancha: 5%

Castilla y León: 5%

Resto de Autonomías: 20%

Los 10 puntos de salida o inicio de ruta favoritos de los peregrinos en el año que acaba de finalizar han sido los siguientes:

Sarria: 26,48% (79.713 peregrinos)

Saint-Jean-Pied-de-Port: 11,02% (33.176)

Oporto: 7,42% (22.333)

Tui: 6,69% (20.133)

León: 3,86% (11.614)

Ferrol: 3,6% (10.822)

Cebreiro: 3,36% (10.128)

Oviedo: 2,63% (7.903)

Ponferrada: 2,54% (7.656)

Valença do Miño: 2,32% (6.976)

FUENTE:https://vivecamino.com/camino-de-santiago-2017-record-absoluto_no_474/

