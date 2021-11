Raquel Pérez Sanjuán: «Esperamos una ampliación razonable del horario de Religión»

«Esperamos una ampliación razonable del horario del área o la materia de Religión», así lo ha expresado Raquel Pérez Sanjuán, directora de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura «ahora que ya hemos conocido los horarios de la asignatura de Religión».

En este punto, ha destacado que «los obispos quieren abrirse también al diálogo con las Comunidades Autónomas para mejorar este horario». Una petición que realizan después de ver la reducción «al mínimo» que ha propuesto el Ministerio en este momento, «una hora a la semana».

De esta forma, cada autonomía, según tenga lengua propia o no, «tienen un 40 o un 50 por ciento de margen para para mejorar los currículos». La petición actual recae en las comunidades autónomas puesto que, según regula la LOMLOE, son ellas quienes tienen competencia para determinar buena parte de los contenidos.

«La Comisión Episcopal ha intentado encontrar una solución positiva y asumible por todas las partes a la situación de la Enseñanza Religiosa Escolar, ofreciendo también propuestas concretas. En este tiempo que se abre tras la regulación de las Enseñanzas Mínimas, reiteramos la voluntad de diálogo con las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias»

Una asignatura «que no computa»

Por otro lado, en la LOMLOE, la asignatura de Religión no es computable a efectos de concurrencia de expedientes. Algo que en la etapa primaria no resulta significativo, «pero que si es importante en la educación secundaria obligatoria y, por supuesto, en bachillerato».

Por eso «extraña» que no sea computable, teniendo en cuenta que la asignatura «está contribuyendo al perfil de salida del alumnado y que desde sus competencias específicas esté aportando competencias clave». En esta línea, «no se entiende que dicha evaluación no sea tenida en cuenta en las etapas superiores, a efectos de la computabilidad. Y consideramos un error que no se haya ofrecido al alumnado que no elige Religión un área/materia en condiciones equiparables; se evitaría todo riesgo de discriminación y habría sido una mejor respuesta a las exigencias derivadas de las competencias clave».

Sin embargo, tal y como ha explicado la directora, «tal vez lo que esté detrás es una mala comprensión de la Religión. Nosotros nos hemos esforzado en hacer un currículo que responda a ese modelo competencial, que es lo que nos pide en este momento el Ministerio».

Por último, ha querido subrayar que desde la CEE «estamos abiertos al diálogo y que nos gustaría realmente poder dialogar sobre estos aspectos con las administraciones educativas» y ha recordado que el plazo para las aportaciones al currículo en la etapa de Bachillerato sigue abierto en hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es.