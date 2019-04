Radio María celebra sus 20 años de evangelización en España

Radio María ha celebrado, con un encuentro muy especial, sus 20 años de evangelización en España a través de las ondas

“Radio María es un bien social porque regala aquello y a Aquel que sustenta al ser humano y le hace grande” (Cardenal Carlos Osoro)

Este fin de semana Radio María ha celebrado un encuentro festivo, con ocasión del vigésimo aniversario de su nacimiento en España, con una serie de actos en los que han participado voluntarios, colaboradores y oyentes venidos de toda España que se han reunido en el salón de actos del colegio Obispo Perelló de Madrid.

La jornada fue inaugurada el sábado con la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, quien destacó la labor de Radio María como medio para proclamar la Palabra de Dios a todos los hombres. Además, el Cardenal Osoro subrayó la labor social de la Radio de la Virgen porque regala aquello y a Aquel que sustenta al ser humano y le hace grande.

A continuación, tuvo lugar una mesa redonda sobre el papel de Radio María en el panorama actual de medios de comunicación católicos, moderada por el director de la emisora, el Padre Luis Fernando de Prada, y que contó con dos ponentes de excepción, el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, y el obispo de San Sebastián y miembro de la misma comisión, Monseñor José Ignacio Munilla, ambos colaboradores habituales de Radio María. Los obispos hicieron hincapié en la necesidad que tiene la Iglesia de comunicar y comunicarse con audacia y valentía para anunciar el Evangelio de Jesucristo y coincidieron en el bien que hace esta emisora, siendo un testimonio precioso que cambia nuestras vidas.

La tarde estuvo especialmente dedicada a las familias con el rezo del Santo Rosario y un programa infantil que pudieron seguir a través de nuestra web. La jornada concluyó con un festival de música con la actuación de varios artistas de gran influencia en el panorama católico como José Ibáñez, Mabelé, Grilex, Peregrinos de María, Beatriz Elamado, Paola Pablo y los venezolanos Carlos y Carito y Mariana Valongo y Carlos Luis.

Además, pudimos escuchar testimonios de conversión de algunos de los presentes para los que la Radio de la Virgen ha sido algo fundamental en su vida. Al final del festival, el P. Luis Fernando de Prada recordó que la Iglesia existe para que cada hombre de este mundo se pueda encontrar personalmente con Cristo, y que Radio María solo busca ayudar a que se produzca ese encuentro; además, agradeció la entrega de tantas personas que han hecho posible esta radio en España durante 20 años.

La clausura de evento tuvo lugar el Domingo de la Misericordia en el Cerro de los Ángeles, en el marco del Año Jubilar por el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, con la celebración de la Santa Misa, que fue presidida por el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico, quien aseguraba que la Virgen siempre nos ayuda a seguir el camino a Dios, y a Ella le pidió que conduzca a esta radio para que siempre lleve la luz y la alegría de la fe.

La mayoría de estos actos fueron seguidos a través de las ondas, y algunos de ellos con imágenes en www.radiomaria.es y Facebook.

