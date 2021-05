Ràdio Estel y Catalunya Cristiana inician una nueva etapa de la mano del arzobispado de Barcelona

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa se ha hecho público que Ràdio Estel y Catalunya Cristiana, los dos medios de ideario cristiano, quedarán vinculados al arzobispado de Barcelona.

Tal y como hemos podido conocer a través de la propia archidiócesis catalana, esta decisión viene motivada tras un tiempo de estancamiento y de dificultades económicas. El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha reorganizado los dos órganos de gobierno de estos medios, dos patronatos que corresponden a la «Fundació Missatge Humà i Cristià» por Ràdio Estel y a la «Fundació Catalunya Cristiana per a l’Evangelització i la Cultura» por Catalunya Cristiana con un único grupo personas, formado por presbíteros y laicos, vinculados al mundo de la comunicación. Está previsto que en breve las dos fundaciones se unifiquen para optimizar su gobierno y relanzar estos proyectos comunicativos.

Este grupo plural, presidido por el arzobispo de Barcelona, está formado por Gaspar Coderch, ecónomo del Arzobispado; Ramon Batlle, vice-ecónomo; Bernat Juliol, responsable de comunicación de la Abadía de Montserrat; Josep Caminal, ex director del Gran Teatro del Liceo y ex director general de presidencia del Grupo Godó; Jordi Casoliva, director de COPE Catalunya; Borja García-Nieto, ex consejero de Antena3, Sogecable y actualmente vinculado a 8tv; Jaume Aymar, hasta ahora director de Ràdio Estel y Catalunya Cristiana; y Toni Hervás, periodista.

La nueva etapa se inicia para hacer posible dos proyectos económicamente viables y con una mayor audiencia, manteniendo las plantillas actuales con la previsión de incorporar talento joven y con una oferta comunicativa transversal para hacer llegar el mensaje cristiano a la sociedad.

El cardenal Omella presidió esta semana las reuniones en las cuales se erigieron los dos nuevos patronatos, que ya tomaron dos decisiones ejecutivas: la continuidad transitoria de Jaume Aymar como responsable de la publicación Catalunya Cristiana y el nombramiento del Toni Hervás, como nuevo director de Ràdio Estel.

El arzobispo aprovechó el encuentro para agradecer a los nuevos patrones su vinculación «a un proyecto ilusionante, que busca extender a toda nuestra sociedad un mensaje cristiano más necesario que nunca».