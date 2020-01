Raad Salam Nahaman: «La situación es lamentable, especialmente en Irak»

El cristiano caldeo Raad Salam Nahaman, doctor en Filología Árabe y Estudios Islámicos y condenado a muerte por sus ideas contra el radicalismo islámico, ofreció una conferencia en el Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII de la Universidad Pontificia de Salamanca en la que repasó las raíces del cristianismo y la historia de las comunidades cristianas en Oriente Medio, hasta la situación actual que viven los cristianos caldeos en Irak, así como en Siria o Egipto con las iglesias católica copta y maronita. “La situación es lamentable, especialmente en Irak”, afirma. En época de Saddam Hussein vivían dos millones de cristianos y actualmente la cifra no llega a doscientos mil. “La gran mayoría han huido del país y los que se quedan, no saben qué futuro les espera y están asustados”. El experto en Estudios Islámicos identifica esta persecución como un “genocidio” que con el radicalismo y fanatismo islámico ha ido en aumento. Para el ponente, el radicalismo islámico está en la esencia del Islam “Hay un porcentaje considerable de personas en esa zona que son radicales fanáticos y persiguen a judíos y cristianos. No todos los musulmanes son yihadistas, por supuesto, pero, según nuestros estudios, en el siglo XXI casi el 20% de ellos son radicales y aplican la ley que anima a matar”, asegura.

Además, el ponente ha recordado -fruto de su investigación publicada en su libro Los primeros cristianos. Los cristianos orientales- los inicios de la cristiandad y las primeras iglesias orientales, los cristianos orientales durante los imperios musulmanes, y los estados árabes modernos después de la Primera Guerra Mundial.