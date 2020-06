¿Quién fue Junípero Serra, el franciscano cuya estatua ha sido derribada por los antirracistas en EEUU?

El viernes, la estatua de Junípero Serra en San Francisco (Estados Unidos) fue derribada en medio de las protestas antirracistas iniciadas por el movimiento Black lives matter. La acusación es que este fraile y misionero franciscano esclavizó a los indígenas de lo que hoy es California. Aquí el vídeo del momento:

People just toppled the Junipero Serra statue in San Francisco. Serra founded the first nine Spanish missions in California. pic.twitter.com/YbfEzKMyjH

Pero, ¿quién fue Junípero Serra? Este fraile mallorquín fue canonizado en 2015 por el Papa Francisco, y es el único español cuya estatua figura en el Capitolio, por ser considerado uno de los fundadores de los Estados Unidos. Cada uno de los 50 estados elige dos estatuas para ser expuestas en este lugar, y una de las dos aportadas por California es, precisamente, la del mallorquín.

En su canonización, el papa Francisco dijo las siguientes palabras sobre esta figura, destacando la defensa de la dignidad de los nativos americanos: «Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es «la Iglesia en salida», esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos, para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado. Abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos».

Es decir, prrecisamente, uno de los motivos por los que Serra accedió a los altares fue su defensa de la dignidad de los nativos ante otras personas con menos escrúpulos. En total, fundó 9 misiones.

Ante el derribo de la estatua de Serra y de Cervantes durante las protestas en Estados Unidos, también se ha pronunciado la embada española en Estados Unidos. «Lamentamos profundamente la destrucción de la estatua de San Junípero Serra en San Francisco, y nos gustaría recordar su gran esfuerzo en apoyo de las comunidades indígenas», expresó.

Sin embargo, no podemos pensar que el derribo de esta estatua ha sido un acto sin ningún tipo de motivación o por mera ignorancia. En Estados Unidos, desde hace un tiempo, la figura de Junípero Serra está siendo cuestionada. Así lo recogía el New York Times en un artículo con ocasión de la canonización. «Para algunos, Junípero Serra está lejos de la santidad», afirmaba el titular. Los argumentos principales hacían referencia a la coerción violenta que se dieron, según algunas voces estudiosas de los indios americanos. Ciertamente, las misiones conllevaron un importante cambio cultural: muchos indios pasaron de ser cazadores y nómadas a tener una cultura basada en la agricultura.

(1/4) We deeply regret the destruction of the statue of Saint Junípero Serra in San Francisco today, and would like to offer a reminder of his great efforts in support of indigenous communities.

Thread ⬇️ pic.twitter.com/qJOmsjorjS

— Embassy of Spain USA (@SpainInTheUSA) June 20, 2020