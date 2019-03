#QueridoPapi. Campaña por el día del Padre

“En un momento de rechazo, de criminalización de todo lo masculino, queremos reivindicar la importancia de la figura paterna en el hogar. Padres presentes, padres queridos y que quieren a sus hijos, fundamental, junto a la madre, en la educación y en el crecimiento equilibrado de los hijos”, explica Ignacio García-Juliá, presidente del Foro de la Familia.

“Todos tenemos padre, le conozcamos o no, por eso es un día para celebrar sin exclusiones, al margen de las ideologías, simplemente por nuestra condición de hijos, ligada indisolublemente a nuestra condición humana. Todos somos hijos, todos somos familia”.

Ignacio García-Juliá, presentó la campaña #QueridoPapi para celebrar el día del padre. “Todos tenemos padre, le conozcamos o no, por eso es un día para celebrar sin exclusiones, al margen de las ideologías, simplemente por nuestra condición de hijos, ligada indisolublemente a nuestra condición humana. Todos somos hijos, todos somos familia”. El presidente del Foro de la Familia., presentó la campaña #QueridoPapi para celebrar el día del padre. “Todos tenemos padre, le conozcamos o no, por eso es un, al margen de las ideologías, simplemente por nuestra condición de hijos, ligada indisolublemente a nuestra condición humana. Todos somos hijos, todos somos familia”. “En un momento de rechazo, de criminalización de todo lo masculino, queremos reivindicar la importancia de la figura paterna en el hogar. Padres presentes, padres queridos y que quieren a sus hijos, fundamental, junto a la madre, en la educación, en el crecimiento equilibrado y la estabilidad emocional de los hijos”, explica García-Juliá. “Con #QueridoPapi deseamos destacar la función del padre en el hogar. Que son necesarios, que tienen mucho que aportar. No sólo en lo que concierne a la corresponsabilidad doméstica, sino en la vida de los hijos, en la formación del hogar y la familia. Hay que romper con ese estereotipo de padre violento o aterrador que se presenta hoy en día”. Daño a la familia

Para García-Juliá “debemos acabar con esta lucha de sexos en todos los ámbitos que ya alcanza a los hogares. Hombre y mujer, padre y madre, son fundamentales unidos y en la misma dirección. No se trata de que uno u otro sean superiores o trabajen más o menos dentro o fuera de casa. La presencia de ambos es imprescindible para los hijos. La introducción de las ideologías en los hogares, y sobre todo, su imposición desde la intromisión de la esfera pública, está haciendo mucho daño a las familias y los más perjudicados son los más pequeños. Muchos de los desequilibrios que vemos ahora en los jóvenes arrancan de hogares donde ha faltado una de las dos figuras, por un motivo u otro”. Por ello, para celebrar el día del Padre, invitamos a que los ciudadanos compartan en las redes sociales sus experiencias como padres, vivencias, anécdotas o recuerdos con los padres, la visión ideal que tienen de él, y fotos y vídeos con ellos o con sus hijos durante todo el fin de semana y, sobre todo el propio martes 19 de marzo. “Esperamos reeditar el éxito de #PapiAki el año pasado, con el que llegamos a más de 3.500.000 personas, e incluso la segunda edición de #SoyMujerSoyFeliz, con la que alcanzamos los 7 millones”. Madrid 15 de marzo de 2019.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...