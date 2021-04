¿Qué hacer con el Testamento vital?

¿Tienes hecho el Testamento vital? Como indicaba el secretario general de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa de la Asamblea Plenaria, de nada sirve tenerlo sin registrarlo. ¿Qué hacer? Para que tenga la eficacia práctica de un documento de últimas voluntades, la CEE aconseja:

1. Consultar previamente la normativa del registro de voluntades de cada comunidad autónoma, que se puede encontrar fácilmente a través de Internet, ya que dichas normas pueden presentar algunas diferencias.

2. Presentarlo para su inscripción al registro oficial de tales voluntades de su comunidad autónoma (desde donde se dará traslado al registro nacional). En todos los registros públicos para la inscripción de las instrucciones previas y voluntades anticipadas habrá que presentar conjuntamente un formulario o solicitud de inscripción que le será proporcionado en el propio Registro o en su centro de salud; también se puede descargar de la web de su comunidad.

3. Conviene que lo firmen también tres testigos, cuyos datos de identificación deben constar en el documento, al que se adjuntará copia del DNI de tales testigos. También se puede otorgar ante Notario, en cuyo caso no son necesarios testigos. Los testigos deben ser personas que no convivan con el titular, ni familiares como padres, abuelos, hermanos o el esposo/a del declarante. Tampoco podrá ser testigo quien comparta un negocio con el que hace la declaración. No podrán actuar como representantes el notario autorizante del documento, el funcionario encargado del Registro de Instrucciones Previas, los testigos ante los que se formalice el documento y los profesionales que presten servicio en la institución sanitaria donde hayan de aplicarse las instrucciones previas.

