Puerto Maldonado: Internos penitenciarios preparan sillas para visita del Papa

Los internos del penal San Francisco de Asís, en Puerto Maldonado, entregarán este fin se semana las 352 sillas encargadas por el Vicariato y que serán utilizadas para la visita del Papa Francisco al Coliseo Madre de Dios, donde se encontrará con representantes de comunidades nativas de todo el país.

Sergio Curay, interno que recibió el encargo de trabajo, presentó este martes algunas de las sillas armadas y lijadas, y manifestó su entusiasmo por la labor que cerca de cien internos vienen realizando.

“El encargo lo recibimos a fines de diciembre y desde entonces estamos avanzando en la sillas casi en tiempo record, nunca habíamos recibido un encargo tan grande”, dijo Curay de 48 años.

De mayoría católica, según Curay, el penal alberga a más de novecientos internos, de los cuales varios dedican su tiempo a los talleres que se ofrecen con el patrocinio del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

Por lo general reciben pequeños encargos del Gobierno Regional de Madre de Dios o de otras entidades, y los ingresos que se generan lo entregan a sus familias para solventar sus gastos básicos.

Aunque la visita del Papa no tiene prevista hacer una parada en el penal, los internos no pierden la esperanza de que Francisco se muestre interesados por su situación. “Estaríamos muy felices si el Santo Padre entraría un minuto aunque sea a este penal”, dijo Curay.

Consultado sobre qué le pediría al Papa de tenerlo cerca, este sostuvo que “paz espiritual que (como internos) es lo que más necesitamos”. Y también, dijo, que le felicitaría por la labor que realiza y le pediría que “siga por el mundo implantando paz”.

Desde hace algunos años, el trabajo de los internos del taller ha dado un fruto importante, al punto que se han formalizado en la Asociación de Productores Esperanza y Revalorización. Allí trabajan en carpintería, ebanistería, ensamblado, lijado y pintado de la madera.

El Papa Francisco sostendrá la mañana del viernes 19 de enero en el Coliseo Madre de Dios, un encuentro con más tres mil representantes de comunidades nativas de la Amazonía peruana y de países vecinos como Brasil y Bolivia.

Para el caso de las sillas hechas por los internos, estas se ubicarán en la cancha del coliseo donde se recibirán a autoridades e invitados religiosos de varias partes del país y del extranjero.

Fuente: Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado

