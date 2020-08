Proyecto Hombre Granada: «Vamos a atender a todas las personas que vengan a nuestros centros»

Las principales instituciones y pastorales de la Iglesia han estado cerca de quienes han seguido necesitando su ayuda, cercanos a la persona en sus necesidades. Es el caso de Cáritas, Manos Unidas, la Pastoral Familiar o, como en este caso, de Proyecto Hombre Granada. En pleno confinamiento sus miembros hubieron de reunirse por videoconferencia, aprobando así la posibilidad de la vía telemática como medio de reunión, ya que hasta entonces sus Estatutos sólo permitían la reunión presencial. La directora de Comunicación de la archidiócesis de Granada, Paqui Pallarés, entrevistaba en el programa “El Espejo de la Iglesia”, de COPE Granada y COPE Motril, al director de Proyecto Hombre Granada, Manuel Mingorance, compartiendo con nosotros su trabajo y cómo estaban viviendo aquella situación, que hoy recordamos agradeciendo esta dedicación de una institución integrada en el seno de la Iglesia, para todo aquel que lo necesite en el ámbito de las adicciones.

—Se han reunido recientemente. Qué han acordado en esa reunión.

Los Estatutos de Proyecto Hombre Granada contemplan la reunión presencial, pero no por vía telemática, por videoconferencia. En esta reunión hemos podido aprobar de modo unánime un cambio en los Estatutos en los que también acogemos esta vía telemática para poder reunirnos. De hecho, lo hemos hecho así, y en el orden del día hemos tenido un punto también importante que es el contemplar algunos de los principios de la Fundación Lealtad. La Fundación Lealtad es una Fundación nacional muy importante, que emite un sello a aquellas fundaciones que acreditan transparencia y buenas prácticas. Tiene nueve principios y algunos de estos principios tiene varios subprincipios. Nosotros teníamos un pequeño escollo en el primer principio con respecto al órgano de gobierno, en el que los patronos, en las reuniones que tenemos, normalmente dos al año, una en la que aprobamos la Memoria económica del año anterior, y otra en el que presentamos el plan de actuación del curso siguiente, los patronos tienen que asistir más del 50% y al menos a una de ellas. Con esta reunión telemática hemos resuelto ese pequeño escollo. Y después de varios años trabajando para conseguir todos los principios, finalmente los hemos conseguido y estamos a la espera de que esta Fundación Lealtad nos otorgue el Sello para poder acreditar nuestro trabajo profesional en el ámbito de las adicciones.

—¿La situación atípica que vivimos con el coronavirus cómo ha influido en el trabajo que realiza PH Granada? ¿Cómo han tenido que trabajar?

Nosotros, al ser un centro socio sanitario, el trabajo con las personas lo hemos tenido en la comunidad terapéutica de Huétor Santillán. Es un centro residencial donde parte de los usuarios y usuarias decidieron pasar el confinamiento en su casa, pero otra gran parte de usuarios se mantuvieron en la comunidad. Entonces, el equipo terapéutico ha ido presencialmente a trabajar atendiendo a estas personas. En los demás centros que tenemos, tanto en Motril como en Granada, los programas ambulatorios hemos trabajado, presencialmente, el equipo terapéutico, en los centros, pero con los usuarios de modo telemático, tanto con videoconferencia, con teléfono, con videollamada. Aunque, como digo, el equipo terapéutico, al ser un centro socio sanitario hemos tenido que estar de un modo presencial. Y después, el equipo de Servicios generales que lleva el tema de justificación de proyectos, de subvenciones, de administración, de comunicación, ha trabajado con la modalidad de teletrabajo. Es decir, los 30 trabajadores de Proyecto Hombre Granada hemos estado dando respuesta a tantos hombres y mujeres que tienen problemas de adicciones y que lo han pasado en su casa. Incluso hemos tenido personas que han contacto por primera vez con nosotros, porque se ha puesto en evidencia en el entorno familiar que tenían un problema de adicción cuando se han quedado confinados.

—A raíz de este confinamiento, se ha utilizado de mayor manera internet. ¿Ha habido algún agravamiento de este nuevo tipo de adicción que es el mal uso de internet?

Sí. Ahora que estadísticamente se ve que ha habido un uso muy importante, por ejemplo, de la televisión, también ha habido un uso muy importante de las redes sociales y de internet. Sobre todo, el problema ha sido en el tema de las apuestas: apuestas on line, consumo de videojuegos y de otras nuevas plataformas, en las que nos hemos podido conectar telemáticamente con otras personas. Pero ciertamente, que este estado de confinamiento, en el que ya estamos saliendo, pero que todos lo hemos pasado en primera persona, hemos visto que no ha sido fácil llevarlo y para algunas personas ha sido como una vía o válvula de escape el poder hacer un uso problemático de videojuegos, apuestas on line y también del uso de las redes sociales que ha podido llevar a un incremento en cuanto a horas y mal uso del mismo.

—Cómo ven el trabajo en los próximos meses teniendo en cuenta la incertidumbre en la situación de pandemia, en cuanto al descubrimiento de una vacuna y control del virus.

Personalmente, soy optimista. Veo que esto ha bajado bastante, pero no ha terminado, lógicamente. Hay que tener todas las medidas de precaución de lavado de manos, de uso de mascarilla, distancia de seguridad, todo eso tenemos que mantenerlo con mucha precaución. Pero, ciertamente, en estas últimas semanas ha bajado bastante. Entonces, siendo optimista y teniendo esas medidas de precaución, vamos a atender a todas las personas que vengan a nuestros centros. Estamos viendo un incremento de personas que están tocando en nuestra puerta porque tienen un problema de adicción. Por ejemplo, había un uso social del alcohol, que, en estos meses, ha quedado en evidencia no tanto para las personas que ya lo sabían que lo tenían, sino para sus propios familiares.