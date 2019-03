Presentación de un proyecto científico sobre los libros plúmbeos de la Abadía del Sacromonte de Granada

En un acto que tendrá lugar el 19 de marzo, en el Centro Cultural Nuevo Inicio (Edificio Curia Metropolitana), a las 19 horas, a cargo de dos profesores holandeses. El Archivo de la Abadía del Sacromonte conserva un gran tesoro histórico que ha sido objeto de una importante investigación por parte de dos profesores holandeses. Se trata de una colección de textos arábigos sobre hoja de pergamino -el llamado Pergamino de la Torre Turpiana- y de unas planchas pequeñas de plomo -los famosos “libros plúmbeos”- que fueron descubiertas en Granada a finales del siglo XVI, en la torre de la mezquita mayor y en varias cuevas de la colina de Valparaíso, que desde entonces se llama Sacro-Monte y que fueron el pretexto del arzobispo Pedro de Castro para la fundación de la Abadía del mismo nombre. Estos textos arábigos están entre las últimas producciones literarias de los moriscos de Granada, que eran de origen musulmán y que continuaban viviendo en España, a menudo muy unidos a sus antiguas creencias y prácticas islámicas en secreto. Los investigadores holandeses que nos acompañan, especializados en la Historia de las Religiones en general, y especialmente en la historia religiosa de los musulmanes que vivían como minoría en la España Cristiana, han preparado un estudio, edición y traducción de los textos originales, los cuales han sido objeto de numerosas discusiones en el siglo XVII y que han recuperado gran interés en el panorama académico internacional en el momento actual. Los Catedráticos Van Koningsveld (Profesor emérito de Estudios Islámicos de la Universidad de Leiden) y Wiegers (Profesor de Estudios Religiosos comparados en la Universidad de Amsterdam) presentarán un informe de su investigación, que dará nueva luz sobre los mensajes religiosos de estos enigmáticos textos. Su conferencia será anticipo de una amplia y novedosa publicación, fruto de un trabajo de veinte años en los que han visitado muy a menudo el archivo de la Abadía, donde han estudiado los plomos originales que desde el año dos mil se custodian de nuevo. Juan Sánchez Ocaña

Archivero de la Abadía del Sacromonte Martes, 19 de marzo: presentación del proyecto científico

“Los libros plúmbeos del Sacromonte. Edición crítica de los textos originales en árabe y análisis de las ideas religiosas” Conferencia a cargo de:

Prof. Dr. Pieter Sjoerd van Koningsveld,Profesor emérito de Estudios Islámicos de la Universidad de Leiden (Holanda)

Prof. Dr. Gerard A. Wiegers, Profesor de Ciencias de las Religiones de la Universidad de Ámsterdam (Holanda) Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Nuevo Inicio

(Plaza Alonso Cano. Edificio Curia Metropolitana). Hora: 19 horas

Colabora: Fundación Abadía del Sacromonte

Lunes 18 de marzo de 2019

