Propuestas educativas al grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE PADRES, PROFESORES Y ANTIGUOS ALUMNOS OFRECEN SUS PROPUESTAS AL GRUPO PARLAMENTARIO Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

El portavoz de Educación del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Javier Sánchez Serna, recogió el lunes 16 de abril las propuestas educativas de las organizaciones MEP, CONCAPA, OMAEC-CEAAAEC y Federación P. Usera, para intentar llegar a un verdadero Pacto Educativo y demostrar que las organizaciones que conforman la sociedad civil reclamamos más compromiso de nuestros políticos con la Educación.

Carmen Perdices, presidenta de MEP (Mejora tu Escuela Pública), José Antonio Cecilia, presidente de OMAEC-CEAAAEC (Organización Mundial y Confederación Nacional de Antiguos Alumnos de la Educación Católica), Mariano Corral Pascual, presidente de la Federación P. Usera de AMPAS de los Colegios Amor de Dios de España, y Pedro José Caballero, presidente de la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos), dialogaron sobre el panorama educativo de nuestro país en la actualidad.

La presidenta de MEP transmitió la necesidad de formación del profesorado y el reconocimiento de la profesión docente, así como la necesidad de una partida presupuestaria para formación y reciclaje, autonomía de los centros, diagnóstico y evaluación del sistema educativo; mientras que el presidente OMAEC-CEAAAEC señaló el compromiso de las asociaciones de antiguos alumnos para que la educación sea reconocida y valorada fuera de nuestras fronteras, aportando sus conocimientos en este aspecto, tanto a nivel europeo como mundial.

El presidente de la Federación P. Usera hizo hincapié en la importancia de la participación de las familias en el sistema educativo, la necesidad de sacar la política de la educación, la formación de las familias y su representatividad.

Por su parte, el presidente de CONCAPA preguntó por la situación de la subcomisión de educación del Congreso y su bloqueo institucional para llegar a un pacto político y social por la educación, así como la posición y disposición en la que se encuentra el Grupo Podemos para volver a la mesa de negociación y al consenso que se les reclama desde las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, transmitió la necesidad de que los poderes públicos garanticen la libertad de las familias para poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos según sus convicciones.

Como representantes de nuestras organizaciones pedimos que se garantice la libertad de educación y la libre elección de centro educativo, apostando por una educación y escuela pública de calidad, escuela pública pero no “única”, sino plural, social, inclusiva y equitativa, sostenida con fondos públicos, se imparta por la red que se imparta (pública o concertada) y abordamos temas tan preocupantes como el abandono escolar temprano; el fracaso y acoso escolar; la revitalización de la Formación Profesional; la participación y representatividad de las familias en el sistema educativo; la formación de padres; la adaptación y mejoras de los currículos; formación del profesorado; el sistema de conciertos educativos y actualización del módulo de conciertos; la determinación del coste real del puesto escolar; la retribución del profesorado y su equiparación; la financiación económica para todas las etapas educativas (0-3, Bachillerato y Formación Profesional); becas (comedor, libros, transporte, etc.); los contenidos mínimos y generales para todos; las evaluaciones objetivas y externas; la revalorización de las materias de humanidades y filosofía; la expresión plástica y diseño; asignaturas como música, deporte y religión/ética que también forman parte del desarrollo integral de la persona, así como el desarrollo y planificación de un ambicioso programa de fomento de la lectura entre nuestros escolares, etc.

Madrid, 17 de abril de 2018.-

