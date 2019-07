Promesas en Galilea

No puedo acostumbrarme

a la brisa de mañana en Galilea,

por veces que haya hecho

del mar la travesía.

Esta vez quisiera, Señor, sellar

al alba mi alianza

Traer a mi memoria tu mirada

Aquella que prendió en mí de madrugada.

No quiero mirar hacia atrás,

ni tener como excusa mi torpeza.

Es mayor la luz que la tiniebla,

menor mi miedo que tu fuerza

Sigue arrebatando mis pisadas,

tras tus pasos decididos.

Si el ayer me trajo a esta cima,

confío en tu mano compañera

Quiero comenzar de nuevo.

Quiero abrir mi ser al horizonte,

a la luz más plena

En el almuerzo amigo en Galilea

Que no se quede en apunte

mi templanza al alba.

Que no se quede solo en poesía

el beso en la mañana, en tu presencia.

Si Tú me has hecho llegar hasta estas canas,

surja de mí el signo de testigo,

de quien no puede ocultar la historia

de gracia abundante, remecida.

No quisiera olvidar este momento

de paz en tu presencia sobre el Lago.

No quisiera que pasara tan ligero

el instante colmado de embeleso

No quisiera terminara este abrazo

de luz transfigurada,

y que sellara mi alma para siempre

en alianza nueva.

Hoy, aquí, sobre las aguas serenas,

renuevo mi opción por ti, y para siempre.

Se Tú la razón de mi certeza

Y Tú quien amigo me sostengas.

