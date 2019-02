Programa del Papa Francisco a Marruecos (30-31 de marzo de 2019)

Viaje apostólico de Su Santidad Francisco a Marruecos (30-31 marzo 2019) – Actualización del programa El programa del viaje apostólico de Su Santidad Francisco a Marruecos se publicó el pasado 9 de febrero; sigue el programa actualizado: Sábado 30 marzo 2019

ROMA-RABAT 10:45 Salida en avión del aeropuerto de Roma/Fiumicino para Rabat 14:00 Llegada al aeropuerto internacional de Rabat-Salé RECIBIMIENTO OFICIAL 14:30 CEREMONIA DE BIENVENIDA en la explanada frente al Palacio Real 14:50 VISITA DE CORTESÍA AL REY MOHAMED VI en el Palacio Real 15:30 ENCUENTRO con el PUEBLO MARROQUÍ, las AUTORIDADES, con la SOCIEDAD CIVIL y con el CUERPO DIPLOMÁTICO en la Explanada de la Mezquita Hassan II Discurso del Santo Padre 16:30 VISITA AL MAUSOLEO MOHAMMED V 17:00 VISITA AL INSTITUTO MOHAMMED VI DE LOS IMANES, PREDICADORES y PREDICADORAS 18:00 ENCUENTRO CON LOS MIGRANTES en la sede de Caritas diocesana Saludo del Santo Padre Domingo 31 marzo 2019

RABAT-ROMA 09:30 VISITA PRIVATA AL CENTRE RURAL DES SERVICES SOCIAUX de Témara 10:35 ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS, CONSAGRADOS y el CONSEJO ECUMÉNICO DE LAS IGLESIAS en la catedral de Rabat Discurso del Santo Padre Angelus del Santo Padre 12:00 Almuerzo con algunos miembros del séquito papal y los obispos de Marruecos 14:45 SANTA MISA en el Polideportivo Príncipe Moulay Abdellah Homilía del Santo Padre 17:00 CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto internacional de Rabat/Salé 17:15 Salida en avión para Roma 21:30 Llegada al aeropuerto internacional de Roma/Ciampino

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...