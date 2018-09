Programa de la visita de la imagen de la Virgen de la Candelaria

ASÍ SERÁ LA VISITA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE CANDELARIA

El viernes 12 de octubre comienza la esperada “visita” que la imagen de la Virgen María de la Candelaria realizará a Santa Cruz y a La Laguna.

Como se ha venido informando, se trata de una acción eminentemente pastoral que se realiza con ocasión del bicentenario de la creación de la Diócesis tinerfeña. Asimismo, el lema escogido para estos días de encuentro con la madre de Dios, “María, nuestra misionera ayer y hoy”, nos recuerda que estamos en pleno desarrollo de la Misión diocesana. Este año, haciendo hincapié en la importancia de acercar a Jesucristo a las periferias geográficas y existenciales.

TRASLADO A SANTA CRUZ

El traslado de la imagen de la Patrona de Canarias hacia la capital tinerfeña comenzará tras lacelebración de la Eucaristía con peregrinos, a las 6:00h., en la Basílica de Candelaria.

En torno a las 17:30h., tendrá lugar la procesión de entrada de la sagrada imagen a Santa Cruz de Tenerife, pasando por la parroquia de San Alfonso María Ligorio, en Los Gladiolos. Posteriormente, la Patrona de Canarias será trasladada hasta la Alameda del Duque de Santa Elena, donde a las 20:30 h., habrá una celebración de la palabra y un acto de bienvenida a la capital tinerfeña. Terminado el mismo, la imagen de la Virgen de Candelaria se dirigirá hasta la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción donde permanecerá la primera semana.

El 19 de octubre, a las 18:30h., la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria será trasladada a la Alameda del Duque de Santa Elena, donde a las 20:00 h., el obispo nivariense presidirá la Eucaristía.Se interpretará la Misa a la Virgen de la Candelaria de Julio Navarro Grau a cargo del Coro, Orquesta Clásica y solistas dirigidos por Felipe Neri Gil Marrero.



TRASLADO A LA LAGUNA

El sábado 20, a las 8:00 h., la Virgen de Candelaria comenzará su traslado desde la parroquia de la Cruz del Señor hacia San Cristóbal de La Laguna.

A las 14:00 h., en la Plaza del Tranvía, en La Cuesta, tendrá lugar el acto de nombramiento de la Virgen de la Candelaria como Presidenta honorífica del Cabildo de Tenerife.

En torno a las 16:10 h., está prevista la procesión de entrada de Nuestra Señora de la Candelaria a San Cristóbal de La Laguna, pasando por la parroquia de Santa María de Gracia.

Posteriormente, a las 18:40 h., tendrá lugar la celebración de la palabra y el acto de bienvenida en la Plaza del Adelantado. A su término, la sagrada imagen se dirigirá hacia la Santa Iglesia Catedral. Cabe señalar que en el acto de bienvenida intervendrán con el Canto común los grupos folklóricos de la ciudad dirigidos por Antonio Hernández Rodríguez.

ALGUNOS ACTOS SIGNIFICATIVOS

Durante estos días se desarrollarán diferentes actos culturales-religiosos. Habrá continuas visitas de colegios, al igual que distintas ofrendas de diversos colectivos y realidades pastorales. Destaca también, los conciertos que se van a llevar a cabo. Concretamente, el 24 de octubre habrá un concierto Sacro a cargo del Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna, en la Catedral, a las 21:00 horas. Y, al día siguiente, en la plaza del mismo templo, Nico Montero, Alejandro Abrante y algunos componentes del grupo Brotes de Olivo cantarán la alegría de la fe. Será a las 12:30 horas.

Además, se desarrollará una exposición en el antiguo Convento lagunero de Santo Domingo, que lleva por título “El Nuestro Ayer. El Nuestro Hoy. La Presencia de María”. Por último, los profesores de religión recibirán el envío por parte del obispo el 26 de octubre a las 18:00 horas. Después, a las 20:00 horas, se desarrollará una Vigilia de Oración animada por el grupo Brotes de Olivo, con la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria en el pórtico catedralicio.

REGRESO A CANDELARIA

Tras una semana en la ciudad de Aguere, el 27 de octubre, la Patrona de Canarias regresará a Candelaria.

Ese día a las 18:00 h., tendrá lugar un singular traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria a los Monasterios de las Catalinas y de las Clarisaspara, posteriormente, a las 20:00 h., vivir otro sentido momento. La Solemne concelebración de la Eucaristía presidida por monseñor Bernardo Álvarez en la Plaza del Cristo. En dicha celebración se interpretará la Misa de conmemoración del centenario del Orfeón La Paz del compositor, Rafael Estévez González, dirigido por Juan Ramón Vinagre Delgado. También intervendrá el Coro Epifanía de la Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna.

Terminada la Misa, en torno a las 22:00 horas comenzará el retorno de Nuestra Señora de la Candelaria a su villa.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...