Proceso de apelación del cardenal George Pell comenzará en junio

Una corte de Australia anunció que la solicitud del Cardenal George Pell para apelar su condena de abuso sexual se escuchará del 5 al 6 de junio de 2019.

El Cardenal Pell, de 77 años, fue condenado en diciembre por cinco cargos de abuso sexual a raíz de los cargos por haber agredido sexualmente a dos niños del coro mientras se desempeñaba como Arzobispo de Melbourne en 1996. El Purpurado ha mantenido su inocencia.

Ésta fue el segundo juicio del cardenal, ya que un jurado en un juicio anterior no logró llegar a un veredicto unánime. El primer jurado tuvo un empate 10-2 a favor del Cardenal Pell.

La apelación será dirigida por el abogado Bret Walker, quien contará con la asistencia de Robert Richter, abogado defensor del Cardenal; entre otros.

La apelación se hará en tres puntos: la confianza del jurado en la evidencia de una sola víctima, una irregularidad que impidió que el Cardenal Pell presentase su declaración de no culpabilidad frente al jurado, y que no se le permitió a la defensa mostrar una representación visual que respalde su reclamo de inocencia.

El documento de apelación, indica el medio The Age, dice que “los veredictos son irrazonables y no se pueden respaldar, teniendo en cuenta las pruebas, ya que, en general, incluidas las pruebas exculpatorias impugnadas de más de 20 testigos de la Corona, no estaba abierto a que el jurado esté satisfecho más allá de toda duda razonable sobre la palabra del denunciante solo”.

El Cardenal Pell está encarcelado en la Prisión de Evaluación de Melbourne mientras espera los resultados de la audiencia para la determinación de la pena, que se anunciará el 13 de marzo.

La noticia de la condena tuvo varias reacciones. Si bien muchas figuras en los medios de comunicación australianos aplaudieron la sentencia contra el Cardenal Pell, algunos australianos cuestionaron la decisión, lo que provocó un debate en el país.

Greg Craven, vicerrector de la Universidad Católica de Australia, sugirió que el proceso de justicia estaba viciado por los medios de comunicación y las fuerzas policiales que habían trabajado “para ennegrecer el nombre” del Cardenal Pell “antes de ir a juicio”.

“Esta no es una historia sobre si un jurado lo hizo bien o mal, o sobre si se considera que prevalece la justicia. Es una historia sobre si a un jurado se le dio una oportunidad justa para tomar una decisión y si nuestro sistema de justicia puede ser escuchado”, dijo Craven en un artículo del 27 de febrero en The Australian.

Asimismo, el comentarista político australiano Andrew Bolt, cree que el Cardenal Pell es un hombre inocente que fue condenado erróneamente, y tiene “serias dudas” sobre el veredicto.

“Simplemente no puedo aceptarlo, según lo que considero que es la evidencia abrumadora de este juicio. Y baso esa opinión también en cuántas veces Pell ha sido acusado de crímenes y pecados que claramente no cometió”.

“Pell bien podría ser un hombre inocente que está siendo obligado a pagar por los pecados de su Iglesia y a pagar después de una campaña asombrosa de difamación de los medios”, dijo el comentarista en su programa Sky News.

Redacción ACI Prensa, 10 de marzo de 2019

Cardenal George Pell / Crédito: Catholic News Agency

