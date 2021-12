Primeras palabras del obispo Munilla tras su nombramiento como pastor de la diócesis de Orihuela-Alicante: «Gratitud, ilusión y confianza»

«Recibo con “gratitud”, con “ilusión” y con “confianza” la encomienda que me ha hecho el Papa Francisco para ser pastor de vuestra diócesis». Con estas palabras, el obispo José Ignacio Munilla se ha dirigido a sus nuevos diocesanos de Orihuela-Alicante, donde tomará posesión el próximo 12 de febrero.

«Aunque la Iglesia pone en mis manos una responsabilidad que me supera, y en ese sentido podría sentir temor, no me cabe la menor duda de que voy a contar con una gran colaboración y de comprensión por parte de vosotros», ha expresado el prelado.

El Papa Francisco me ha nombrado hoy obispo de Orihuela Alicante. La entrada será el 12 de febrero. Os pido que oréis por mí para que sea un pastor conforme al Corazón de Cristo.

En este link tenéis las palabras de la rueda de prensa:

«A vuestra disposición»

«No podemos olvidar que cuando Dios nos pide algo, no nos abandona a nuestras solas fuerzas, sino que nos da su gracia para realizarlo. No somos nada sin la gracia de Dios; pero con la ayuda de Dios lo podemos todo… Por lo tanto, con paz, alegría y esperanza, os digo: Aquí me tenéis a vuestra disposición».

El prelado ha expresado en sus palabras su deseo de emplear «todos los dones que Dios me ha dado a vuestro servicio. No tengo otro proyecto, ni otra intención».

Pese a que aún no ha visitado su nueva diócesis, Munilla ha expresado que «necesitaremos de paciencia para llevar a cabo el proceso de integración e inculturación necesario. Pero el milagro de la catolicidad de la Iglesia hace que me sienta ya en familia entre vosotros, incluso antes de haber llegado».

Despedida de San Sebastián

«Doy gracias a Dios por estos 12 años como obispo de San Sebastián», les ha dicho el ahora administrador diocesano a los fieles de San Sebastián.

«Ciertamente, puedo dar testimonio de que da mucha paz el hecho de acoger en obediencia apostólica la llamada de la Iglesia. Si bien es cierto que la Iglesia es sinodal, como estamos reflexionando en este momento, al mismo tiempo la Iglesia es apostólica y jerárquica, y este principio nos preserva del peligro de diseñar la vida eclesial desde nuestras estrategias personales», ha expresado.

Además, ha subrayado que le parece «clave» que nos comprometamos «todos los católicos a orar por esta intención, con el compromiso de brindar una acogida plena a quien sea designado como próximo obispo de San Sebastián, antes de conocer su nombre».

El obispo ha animado a todos los fieles diocesanos «a vivir este momento en sintonía y plena comunión, sin paralizar en absoluto nuestro ritmo de evangelización, al contrario, intensificándolo; al tiempo que continuamos la reflexión presinodal en la que estamos embarcados».