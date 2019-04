Primer Seminario internacional sobre Sinodalidad

Del 28 al 30 abril, teólogos, universitarios e instituciones se reunirán en el primer seminario internacional sobre Sinodalidad en Madrid, para promover las enseñanzas de Pablo VI y Francisco

María Cecilia Mutual – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 24 de abril de 2019

“Una Iglesia Sinodal: de Pablo VI a Francisco” es el título del seminario internacional que tendrá lugar en Madrid del 28 al 30 de abril, con el objetivo de reflexionar sobre el proceso de reformas en la Iglesia y los modos de participación en estos cambios. Anfitriona del seminario será la Fundación Pablo VI, que se une al camino de reflexión liderado por el Grupo Iberoamericano de Teología.

El encuentro internacional será inaugurado el domingo 28 de abril con las palabras del Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid y contará con la presencia de representantes de universidades, instituciones y figuras teológicas de todo el mundo, entre ellos, Carlos María Galli, teólogo del Papa Francisco, de la Pontificia Universidad Católica de Argentina; Mons. Marcelo Semeraro, secretario del C9; Alzirinha de Sousa, de la Universidad Católica de Pernambuco; Mons Raúl Biord, vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Venezolana; y Santiago Madrigal, teólogo de la Facultad de Teología UPComillas.

Tres días de análisis y reflexión

En los tres días de encuentro, el seminario se articulará en 5 sesiones que tendrán como temas centrales: “La sinodalidad. De Pablo VI a Francisco, Sinodalidad y reforma”, “La sinodalidad ante los retos del ecumenismo”, “La reforma de la Iglesia en clave sinodal: el aporte latinoamericano”, “Sinodalidad y sujetos en la Iglesia”, mientras que la última sesión será dedicada a la “Discusión y redacción de un Comunicado breve”.

En la búsqueda de propuestas concretas

Los participantes del seminario tratarán de buscar consensos y propuestas concretas de acción y, al final de la tercera sesión, el lunes 29 de abril, tendrá lugar un ”conversatorio público”, es decir, se dará participación al público presente, tras la exposición de los panelistas, Carlos María Galli, de la Pontificia Universidad Católica Argentina y Sandra Arenas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y se presentarán algunas de las claves que pueden ayudar a entender las reformas impulsadas por el Pontificado de Francisco.

La Fundación Pablo VI, promotora de diálogo y encuentro

El seminario se enmarca dentro de las iniciativas organizadas por el Centro de Pensamiento dedicado al Papa Montini, que clausuró el Concilio Vaticano II y asumió la tarea de acompañar y alentar en el proceso de reformas impulsadas. Cada mes la Fundación Pablo VI realiza una serie de Foros de diálogo y encuentro sobre los temas más diversos, de orden político, económico, social, cultural, tecnológico, jurídico o religioso, donde expertos en diversas disciplinas trabajan en lo que se denomina la «cultura del encuentro». Los Foros son de entrada libre y están abiertos a la participación del público asistente.

