El Dr. R Presutti, junto a un retrato regalado en reconocimiento a su dedicación a una antigua Universidad.

Presutti: «La Universidad Católica: defender la ciencia de la ideología»

El vicepresidente de Asuntos académicos y de las Relaciones con los Estudiantes, el reverendo Dr. Robert Presutti, L.C. me explicó recientemente en su despacho en la Universidad en Arlington su visión sobre la importancia de la universidad católica, y me explicaba los conceptos de libertad de preguntar, la fe como luz del conocimiento, la correlación entre salud mental y psicología; además de la necesidad de acabar con las viejas dicotomías de fe y razón, ciencia y religión, psicología y espiritualidad, honestidad intelectual y lo que quieras… Todo ello junto al papel de la teología y de la filosofía a la hora de preservar estas libertades.

Jordi Picazo*

El Dr. Presutti utiliza términos grandes continuamente, tales como integración,volicional,direccionalidad,unidosy uno,holístico,salud,bondad, o relacional. “Me gusta pensar que lo que intentamos hacer es proteger hacen es encoger y reducir la ciencia, convertirla en una cuasi religión”, explica.

A diferencia de lo que vemos en muchos sitios en Europa, donde antaño difundían valientemente la Fe y ahora en cambio piden disculpas por no tener nada mejor, Presutti me invita a razonar con él que “lo creas o no, el hecho de creer en un Dios único que reina sobre nosotros y provee un lugar seguro desde el cual Podemos cuestionar libremente las cosas, nos permite no tener que preocuparnos de las presiones políticas del conformismo”.

La clave es: “Integración”. Se admira, aun cuando hablamos de temas propios de una tertulia escolástica, del papel admirable de “las tecnologías digitales, ¡cómo nos han permitido extender la comunicación mucho más allá! Sobre la labor en el Instituto para la Ciencia de la Psicología (IPS) en la Divine Mercy University en Arlington, Virginia, recalca que “lo que está ocurriendo aquí es una historia interesante dentro de nuestro Instituto y ya antes de su formación; este Proyecto nació del darse cuenta de que la psicología moderna se podía beneficiar y a la vez contribuir a la visión cristiana católica de la persona humana, con un deseo de integración”.

Desde cero

“Históricamente, todo comenzó en 1999 cuando un grupo de psicólogos que estaban haciendo trabajos en un centro que coordinamos en Virginia, Casa de Retiros de Nuestra Señora de Bethesda, ofreciendo acompañamiento las parejas que vienen para una renovación matrimonial y que trabajan en equipo con un sacerdote. Y en ocasiones, te das cuenta de que todo va más allá del consejo de dirección spiritual y de que hay una necesidad de un trabajo psicológico para trabajar asuntos, tal vez más profundos”.

Sanación más allá del confesionario

“Y nuestros psicólogos pensaron ‘¡qué hermoso ser capaces de trabajar en un ambiente donde podamos integrar la ciencia en nuestra profesión con la Fe’; porque, en cierta manera, la psicología moderna ha tratado de separar la psicología de la fe.; algunos han intentado separar la Fe de cualquier preocupación psicológica entorno a la persona humana, y eso no es lo correcto desde una perspectiva intelectual”.

Ser intelectualmente honestos: La educación católica y la Fe

“Cuando se piensa en cualquier psicólogo que se aproxime a una persona humana, piensas que él o ella trata de ayudar a esa persona. Cualquier terapia trata de llegar desde el punto A hasta el punto B, diciendo implícitamente ‘este es el camino hacia la salud, hacia la integridad, hacia la bondad’.

“¿Y, por qué es esto así? ¿Bueno, es así simplemente porque la sociedad así lo dice? ¿O es así simplemente porque está democráticamente establecido que esto o aquello es lo que constituye la bondad? Evidentemente no, todo el mundo tiene un punto de vista implícito sobre lo que es la persona humana: siempre hay una filosofía, siempre hay una antropologíaque subyace todas las cosas, entre líneas. Es algo tácito; y la tradición intelectual católica quiere ser muy honesta intelectualmente en términos de ‘éste es nuestro punto de vista de la persona humana, esto es lo que creemos, y por qué lo creemos’”:

Eliminar las Viejas dicotomías

“Así pues, el Proyecto de IPSha sido intentar diseccionar, elucidar, hacer explícito el punto de vista de la persona humana, particularmente la salud mental y la psicología. Y esto es emocionante desde varios ángulos. En primer lugar, permite la eliminación de falsas dicotomías con la de Fe enfrentada a la Razón, Ciencia enfrentada a la Religión, la Psicología enfrentad a la espiritualidad; y elimina esta salsa dicotomías para ayudar a comprender que u no es correcto decir ‘Para ser un profesional recto y ético no permitiré de ninguna manera que lo que creo influya en mi trabajo’. Lo que necesitamos en lugar de eso, es una apropiada integración.

“Y también esa honestidad intelectual de decir ‘Esto es lo que creo acerca de la persona humana y por qué lo creo’. Así pues, lo que IPS ha desarrollado a lo largo de los años es una visión muy clara d Elo que nosotros llamamos antropología filosófica y teológica, que no sigue a ningún filósofo o teólogo o particular, pero en cierto sentido trata de articular de un amanera muy objetiva lo que tantas escuelas de filosofía y filósofos particulares reflexionan”.

“La caída del ser humano no niega su bondad intrínseca”

“Poseemos las premisas teológicas de la persona humana, lo que sabemos a partir de la revelación: que la persona humana está creada por Dios, creada buena, posee un bien intrínseco, un valor intrínseco, es sujeto de amor, es digna de toda admiración y respecto y al mismo tiempo, sin embargo, la persona humana ha caído; hay una caída en la naturaleza de esa persona, pero es una rotura que de ninguna manera niega la bondad original. Y tras eso encontramos la Redención, y el hecho que la persona humana ha sido redimida en Cristo y hay un camino hacia el crecimiento, un camino hacia la perfección, desde nuestra caída hasta una perfectibilidad de la naturaleza humana e incluso una beatitud eterna”.

“Somos un todo integrado”: implicaciones para las ciencias sociales

“Y entonces, desde una perspectiva filosófica, el pensamiento tan sencillo de que la persona humana no es una mente y cuerpo en yuxtaposición, como si de un software y el hardware se tratara: antes que eso, somos un todo integrado, somos un espíritu encarnado. ¿Qué significa eso para la persona humana? ¿Tiene eso implicaciones directas en las ciencias humanas y sociales en su totalidad?

“El hecho de que el ser humano es esencialmente relacionalsignifica que estamos hechos para interactuar con los otros. ¿Qué significa eso, hasta tal punto que no puedes ya considerar a una persona como a un sujeto aislado de investigación? Las relaciones son importantes. Somos volicionales. Tenemos cierta defectibilidad. No somos simplemente el producto de nuestro entorno. Hay un determinado punto de comienzo que se nos da y que no podemos cambiar, y lo que hacemos con eso, hasta cierto punto y en cierto grado, está en nuestras manos.

“Y luego está el hecho de que somos intelectuales. Eso quiere decir que tememos conocimiento, racionalidad, lo que significa que tratamos de entender las cosas y buscarles el sentido, podemos ordenar las cosas: eso es un parte importante, el hecho de que somos también éticos. El hecho de que nuestra conducta en cierto modo puede también dirigirnos, es a fuerza de elucidar este tipo de cosas cómo llegaremos a entender lo que es la persona humana.

“¿Cómo afecta esto a la manera en que hacemos psicología? Esto nos proporciona un gran paradigma, un gran modelo con el que podemos contrastar diferentes escuelas de psicología, tomar lo que es bueno de ellas y también en cierto modo tal vez incluso entender las limitaciones de cada una de ellas”.

La tesis: identidad católica

“Encuentro todo esto realmente emocionante por dos razones. En Ex Corde Ecclesiae

Juan Pablo II hace varias afirmaciones acerca de las universidades católicas, y sobre la identidad católica, pero hay dos que personalmente me han llamado poderosamente la atención.

“Una es la integración de las ciencias: cuando pensamos que hemos crecido en conocimientos, que hemos crecido en el campo e las ciencias, y que eso es un logro humano increíble, pero a la vez sabemos que hemos crecido tanto que algunas veces estamos encerrados en pequeñas islas y olvidamos el aspecto que tiene el paisaje completo, sabemos más y más acerca de menos y menos, y la especialización es estupenda porque realmente estamos penetrando profundamente el conocimiento de las cosas, pero en un momento dado perdemos la habilidad de respirar, de comprender lo que ha sido el hombre del Renacimiento, de lo que ha sido un tipo de conocimiento enciclopédico y que es imposible ahora debido a la cantidad de datos, pero que hace deseable asegurar que el diálogo no decae, asegurarse que se implementa esa integración. Por tanto, hay un análisis que es importante, pero ¿cómo lo compones, y qué significa toso ello?

“Las diferentes ciencias necesitan dialogar. No solamente la física necesita hablar con la química, y con la biología, porque se ilustran la una a la otra, sino que también la filosofía necesita hablar con las ciencias en términos de qué significa todo esto. Porque las ciencias mismas se enriquecen cuando se colocan en un contexto mayor”.

La síntesis: la integración del conocimiento

“Juan Pablo II habla sobre la síntesis del conocimiento, ¡qué significa todo esto del mundo!, ¡qué significa todo esto sobre la realidad última!, ¡qué significa todo esto acerca de la persona humana! Y esto es muy importante porque de otra forma las ciencias pueden llegar a quedar miopes. De alguna forma pierden un poco de contexto, se convierten en un fin en sí mismas.

“Así, vemos que la síntesis, la integración de las ciencias, ¡es tan intencional aquí, en IPS! En nuestro caso, entre las ciencias filosóficas y teológicas, y las ciencias psicológicas y ahora también el acompañamiento o psicoterapia, ¡con toda la literatura científica de terapia psicológica de que disponemos en esta profesión!”

La unidad detrás de todas las cosas, el todo único

Jordi Picazo – Aun cuando en mi Bachillerato estudié biología, química, física y matemáticas, siempre he retenido de mis clases de filosofía la definición de ciencia como “la búsqueda del conocimiento de las cosas a través de sus causas”, y he aprendido que siendo Dios la causa incausada, no hay posibilidad de conflicto entre religión, la creencia en Dios y el rigor de la ciencia… Aunque por supuesto que sabemos que desde un punto de vista filosófico siempre precisamos del conflicto ya que genera vida y movimiento. ¡Cómo podríamos creer que la ciencia pueda hallar algo contradictorio con Dios, si Dios ha creado todas las cosas!

“Esa es una visión hermosa, esa es la visión del ‘todo único’, es la unidad. Un punto de vista holístico sería un punto de vista de integración, y pienso que los escolásticos lo explicaron todo de una manera tan hermosa, ¡por qué sino hablarían de que la teología es la reina de las ciencias! Y es de hecho este marco de entendimiento el que permitió el crecimiento de las ciencias empíricas, porque hay significado en el mundo, viene de Dios, hay algo que descubrir y sacar a la luz, de belleza, de conocimiento, de verdad.

“Pero desgraciadamente, y pienso que, debido a la historia de la filosofía moderna, todo se ha convertido en un problema filosófico, no en un problema científico. Hemos perdido el gusto por la metafísica pues, supongo que es la ciencia del ser, si quieres así decirlo, versa acerca de las cosas en sí mismas: lo que es la base de todas las cosas; y la cultura moderna considera todo esto como algo irrelevante. Pero cuando pierdes el contexto tienes que absolutizar algo. Y la ciencia se ha convertido en un tipo de filosofía”.

Jordi Picazo – “Desde el corazón de la Iglesia”, por san Juan Pablo II, ¡qué maravilla de visión!

En la ceremonia de apertura del centro Benedicto XVI para la Religión y la Sociedad en la Universidad de Saint Mary’s en Twickenham, Londres, a la que tuve ocasión de asistir, el orador fue el Padre Friedrich Bechina, subsecretario de la Congregación Vaticana para la Educación Católica. Y Bechina en su charla de inauguración resaltó que las universidades católicas iban a ser tal vez las últimos y únicos lugares desde donde podremos enseñar la verdad sin tener miedo, ya que en democracia no puedes atacar la Universidad. Ya ha mencionado usted la importancia de las Universidades católicas.

“Creo que es importante recordar que el sistema universitario occidental tal como o conocemos salió de la Universidad católica., y siempre he considerado Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II interesante. ‘Desde el corazón de la Iglesia’… y es una visión tan ponderosa! Y quiere comunicar que la ‘educación para todos’ no fue una idea del gobierno, o de un príncipe, o de una nación que dijo ‘tenemos que fundar centros de educación secundaria’; sino más bien han sido individuos que han recibido el mensaje del evangelio y la verdad, la revelación. ¡Y la revelación echo tanta luz sobre la realidad humana, que tienes que estarla! ¡Causa admiración!, Causa que quieres desempaquetar esta creación!”

Jordi Picazo– El documento se mencionó varias veces en esa presentación en Londres…

“Por ello vemos que las universidades católicas, la filosofía católica dio a luz… recordemos ese estudio famoso de Newmansobre la filosofía natural: la ciencia moderna ha crecido a partir de la filosofía natural, el deseo de sabiduría, de las cosas, de la naturaleza, y así vemos que las universidades católicas son muy importantes a la hora de preservar la cultura del estudio, la cultura de la investigación, la cultura de la admiración, la cultura del tratar de llegar a comprender.

“Las universidades estatales siempre tendrán sobre ellas esa presión para ser pragmáticas”.

“Las universidades estatales siempre tendrán sobre sí esa presión delpragmatismo, tanto es así que necesitan fabricar títulos que sean útiles, lo cual es muy importante, pero no es la única razón de ser de las universidades católicas. Y, se crea o no se crea, el hecho de creer en un Dios único que reina sobre nosotros y provee un lugar seguro desde el cual podemos cuestionar libremente las cosas, nos permite no tener que preocuparnos de las presiones políticas del conformismo; es por ello por lo que las universidades católicas son muy importantes para proteger la universidad misma; y en cierto modo la filosofía y la teología son muy importantes para mantener esa libertad de cuestionamiento, incluso ante las ciencias.

“Me gusta pensar que lo que tratamos de hacer es proteger la psicología de algunos psicólogos, de algunas estrecheces de miras que encogerán el alcance de la ciencia, y la convierten y una cuasi-religión; las universidades católicas son así de importantes no solo para preservar la fe, sino también para mantener viva la razón. Mi papel en todo esto es pues facilitar que todo esto funciones conjuntamente según nuestra misión institucional y promover el desarrollo académico de la universidad”.

Jordi Picazo– Sin embargo, sorprende cómo en la iglesia hemos tenido miedo de la libertad durante siglos, aunque ya no tememos miedo, tal vez menos miedo después de san Juan XXIII, pero especialmente, diría yo, desde san Juan Pablo II y Benedicto XVI, que fueron los campeones de la verdad, y los campeones del matrimonio y la fe y razón.

“El beato Pablo VIsolía escribir encíclicas sobre doctrina; san Juan Pablo IIfue el primero en escribir sobre la razón: básicamente, dice, ‘confiar en la razón humana’ y el primero en escribir sobre la vida matrimonial, diciendo que la sexualidad humana es buena”.

Jordi Picazo –Ciencia y religión: ¿amigos o enemigos?

“Le comentaba antes que la ciencia se ha convertido en un tipo y filosofía. Incluso si no en todos los ambientes, sí tanto en las universidades europeas como en las norteamericanas: vemos tan a menudo en departamentos de ciencias que existe esta falsa yuxtaposición. El adviento de los nuevos ateos como se llama ahora, la gente como Christopher Hitchens y Dawkins entre otros, realmente hizo que esto fuera tan histriónico: que la ciencia es mejor sin fe alguna, sin ninguna religión, y, de hecho, dicen, una destruiría la otra.

“Creo que, hasta cierto punto, en nuestra cultura o al menos visto desde aquí en los EE. UU. de Norte américa, se ha perdido la capacidad de involucrarse en un discurso de la razón. Tanto en el discurso, está basado en los sentimientos y no en la razón, que de algún modo ir contra la opinión de alguien significa que no aceptas a esa persona, por lo que puedo ya marcharme y dejar de dialogar. Y eso es realmente injusto”.

La formación clásica y el discurso lógico

Jordi Picazo –Un psiquiatra de alta reputación a nivel mundial me contaba en una reciente entrevista personal en su despacho en Baltimore, que al final del día, llegaremos a ser muy “opinados”, pero no sabremos aceptar los hechos objetivos.

“Y el hecho es que parte de la comprensión de lo que es la persona humana es mucho más que sus opiniones: es que hay algo bueno; hay, por ejemplo, la ontología, que nos permite involucrarnos en un buen debate en este tipo de discurso. En lo que esto respecta, ¡creo que el método escolástico era increíble!: la disputatio. Wow! Hemos perdido la capacidad de hacer eso. ¡Aquinas era tan honesto intelectualmente!, y no hay nadie que haga ya una labor de retratar a sus enemigos, cita a cita, como hacía Aquinas con sus interlocutores. Es sorprendente: toma las opiniones de otras personas y las fortalece antes de examinarlas de hecho. ¡Qué importante es la formación clásica en humanidades, la escolástica!”

*Jordi Picazo es filólogo y periodista. Profesor homologado de primaria y secundaria en el sistema educativo de Reino Unido y España, ha sido profesor titular del colegio en Londres donde estudió Winston Churchill y otros 6 primeros ministros británicos, así como el primer ministro indio Nehru o el Rey Hussein de Jordania entre otros.En España ha ejercido de maestro de primaria y profesor de secundaria, y en la educación de adultos.

** DMU’s Institute for the Psychological Sciencesutiliza un Sistema único de educación en el cual todos los cursos se enseñan de una manera que realza la integración de la psicología científica con el punto de vista cristiano de la persona humana. Desde 2016, la Universidad ha entrenado estudiantes de más de 30 Estados de EE. UU. y más de 13 países diferentes.

