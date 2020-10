Presentan la biografía del mártir Joan Roig en Barcelona

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona acogió la presentación de la biografía del joven mártir Joan Roig Diggle. El diálogo entre el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella y la biógrafa del joven mártir, Carla Vilallonga, fue la parte más relevante del acto, que contó con el miembro del Secretariado de Pastoral Universitaria, Jordi Cabanes como moderador. También ha intervenido el Coro de Guías y Scouts de Europa.

A continuación, la autora de la biografía «Dios está conmigo» ha expresado la admiración que siente por el joven mártir. «Lo que más me sorprendió es la relación tan personal que tenía Joan con Cristo». El diálogo ha consistido en un repaso de la vida de Joan Roig, poniéndolo como modelo a seguir para los jóvenes de hoy. «Es posible una vida santa en cuanto a ser amigos de Cristo simplemente por la pertenencia a la Iglesia», ha asegurado Vilallonga.

La vida de Joan Roig

«John», tal como lo llamaban en su casa, era un joven profundamente católico nacido en la Barcelona de 1917 y criado en el Masnou. Allí empezaría a formar parte de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña de la que acabó siendo presidente. La noche del 11 de septiembre de 1936 unos milicianos golpearon la puerta del joven Joan Roig de 19 años para llevárselo. Pero antes, tomó la sagrada forma que le había dado días antes su confesor Mn. Llumà, fue hacia su madre y se despidió de ella tranquilizándola diciendo «God is with me / Dios está conmigo» en su idioma materno, el inglés.

La patrulla de las juventudes libertarias de Badalona, después de varios desplazamientos, lo llevó junto al cementerio nuevo de Santa Coloma de Gramenet, donde la madrugada del 12 de septiembre de 1936, fue asesinado con cinco disparos en el corazón y uno en la cabeza. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron: «Que Dios os perdone como yo os perdono». Joan Roig Diggle murió asesinado la madrugada del 12 de septiembre de 1936, por su condición de católico. Tenía 19 años.

7 de noviembre, beatificación de Joan Roig

El próximo 7 de noviembre la Iglesia de Barcelona tiene un gran acontecimiento, la beatificación de Joan Roig, el joven referente, ejemplo actual de santidad cotidiana que vivió y murió por su profunda fe en Dios.