Presentado el nuevo libro sobre Pablo VI, la caridad y la FAO

La relación entre Pablo VI, la FAO y la visión del Papa Montini sobre el desarrollo social y las relaciones internacionales: todo esto se recoge en el volumen presentado esta mañana en Roma en la Embajada de Italia ante la Santa Sede, por el Observador Permanente del Vaticano ante la FAO, monseñor Fernando Chica Arellano y el Visitador Provincial de Italia ante los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Ciudad del Vaticano, Vatican News, 4 de junio de 2019

«Si la necesidad y el interés son para los hombres motivos poderosos para la acción, a menudo decisivos, la crisis actual sólo puede ser superada a través del amor. (…) La caridad, que significa amor fraterno, es el motor de todo progreso social». Estas fueron las palabras pronunciadas el 16 de noviembre de 1970 por el Papa Pablo VI ante los miembros de la FAO. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, comprometida en la lucha contra el hambre, celebró su 25º aniversario y Pablo VI fue un gran amigo de la FAO desde sus primeros acontecimientos.

Fue el primer Pontífice que visitó la FAO en su sede romana puesta a disposición del gobierno italiano, a donde fueron todos sus sucesores, y el Papa Francisco ya tres veces. La llamada del Papa Montini a la fraternidad universal, semilla de una paz duradera, la descripción de un modelo económico y ético-social diferente, el diálogo presentado como solución a los conflictos internacionales, mantienen una extraordinaria actualidad, convirtiéndose en una llamada aún válida para los líderes mundiales de nuestros tiempos y para cada uno de nosotros.

La caridad, motor del progreso social

En este contexto, se ha presentado la mañana del 4 de junio el volumen: «La caridad, motor de todo progreso social – Pablo VI, Popolorum progressio y FAO», en el Palacio Borromeo de Roma. Un libro que recoge los discursos del Seminario del mismo título, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2017, también en Roma. Las diferentes contribuciones reflexionan sobre la relación entre el Papa Pablo VI y la FAO, así como acerca de su pensamiento sobre el desarrollo de los pueblos y del hombre.

Entrevista a Mons. Chica Arellano

Editado por Patrizia Moretti, el libro ha sido publicado por Studium Edizioni y es el resultado de la colaboración entre la Provincia Italiana de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (FSC) y la Misión Permanente de la Santa Sede ante la FAO-FIDA-PAM dirigida por el Observador, Mons. Fernando Chica Arellano, quien entrevistado por nuestra colega Adriana Masotti, explica por qué Pablo VI estaba convencido de que la Iglesia debía hacer escuchar su voz sobre el tema del desarrollo:

R. – Pablo VI estaba convencido de ello porque la Iglesia es experta en humanidad: cuando fue a Nueva York al Palacio de Cristal para pronunciar su discurso -y fue el primer Pontífice en hacerlo- en las Naciones Unidas fue presentado como experto en humanidad… la Iglesia como experta en humanidad y dijo que todas las cuestiones que conciernen al hombre, a la sociedad, a las naciones, eran también una preocupación de la Iglesia. Creemos que el tema del hambre, antes de que esté escrito en el mandato de la FAO, está escrito en el corazón del Evangelio. El hambre es una preocupación, ante las Naciones Unidas y ante la Iglesia, de todo cristiano.

– Para Pablo VI, las dificultades entre los Estados y entre los pueblos se habrían debido afrontar siempre con el diálogo, pero ¿era fácil hablar de diálogo entonces?

R. – Nunca es fácil hablar de diálogo, pero es una obligación. El diálogo verdadero, no sólo ayer, sino hoy, y siempre, será el camino de la Iglesia y también el camino que la comunidad internacional debe tomar. Es la única arma que tenemos: hablar, dialogar, hacer disponible la apertura de corazón para encontrar una salida, un consenso, un camino que podamos seguir juntos. El diálogo no es una moda, es una obligación. Ciertamente no será fácil, pero siempre es necesario. Nunca la violencia, nunca la guerra, no son métodos ni formas de encontrar una solución a los conflictos, ni tampoco a los problemas que nos aquejan.

– En el centro del pensamiento del Papa Montini está la persona, no sólo los pueblos. ¿Qué aporta esto a la reflexión sobre el progreso?

R. – Así es. El verdadero progreso de la humanidad no es económico, el verdadero progreso es cuando en medio del desarrollo humano no sólo está el beneficio, el dinero, sino la preocupación por todas las personas y por la persona en su totalidad, alma, cuerpo, mente, esperanzas, alegrías, preocupaciones…Toda la persona: ésta era verdaderamente la gran percepción de este gran Pontífice, Pablo VI. Es una idea que todos sus sucesores repitieron. Esto fue dicho por Juan Pablo II, Benedicto XVI y también por el Papa Francisco. Muchos ponen el dinero en el centro, «una economía que mata». En cambio, el ser humano realmente progresa cuando es colocado en el centro de todo.

– El volumen presentado hoy se titula: «La caridad, motor de todo progreso social». El amor, por lo tanto, como un resorte para la acción…

R. – Estas son las palabras de Pablo VI a la FAO, las del título. Pablo VI decía siempre que el alma del progreso es la caridad, el alma de la paz es también caridad. Pablo VI ha hecho de la caridad, del amor, no sólo la virtud, digamos doméstica, entre las personas, sino la clave de la relación entre la comunidad internacional, los pueblos, todo el progreso social. Esto también lo repitió el Papa Francisco cuando fue a la FAO para el Día Mundial de la Alimentación en 2017: hacer del amor la clave para el desarrollo y la ayuda. Sin amor, el mundo se vuelve oscuro, con amor hay futuro.

– Hace unos 50 años, Pablo VI hizo un llamamiento a la fraternidad universal y a la conversión de toda la economía, para alimentar a los que no tienen comida, dirigiéndose a los jefes de las naciones y de las instituciones supranacionales: un llamamiento que luego repitieron los sucesivos Papas, como usted mismo ha dicho. Se me ocurre pensar: ¡cuánto queda por hacer!

R. – Desgraciadamente tenemos que decir que las palabras de Pablo VI son muy relevantes y esto significa que debemos seguir luchando porque el hambre de la que hablaba Pablo VI en 1970 no ha desaparecido realmente: 821 millones de personas padecen hambre hoy en día. Esto es un escándalo, es una injusticia. Y para nosotros esto es un llamado, un llamado a seguir luchando.

El hambre debería ser una pieza del museo, debería pertenecer a un libro antiguo y, por desgracia, existe. Por eso las palabras de Pablo VI, sus expectativas, siguen estando hoy más vivas que nunca y son para nosotros un estímulo para seguir luchando. Debemos ser la generación del «hambre cero» porque el único número que sirve con hambre es 0. Para ello sólo necesitamos una cosa: conjugar el verbo «querer». Necesitamos voluntad. Tenemos todos los recursos para superar el hambre, lo que falta es la voluntad de superarla. Debemos ser conscientes de que todos nosotros, con una armonía de esfuerzos, debemos poner fin a este flagelo que hace sufrir a tantos de nuestros hermanos y hermanas y, muchos de ellos, a nuestros hijos.

«¿El hombre que ha sido capaz de dominar el átomo y vencer el espacio, será finalmente capaz de dominar su propio egoísmo? (…) Se trata, evidentemente, de convertir toda una economía, marcada con demasiada frecuencia por el poder, el despilfarro y el miedo, en una economía de servicio y de fraternidad. (Pablo VI en el 25 de la FAO)».