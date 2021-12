Presentación del proyecto de reforma del campanario de la Colegiata de Gandia

El pasado martes, 30 de noviembre, se presentó el proyecto para la restauración del campanario de la Insigne Colegiata de Gandia. El proyecto ya concluido, deberá aprobarse por la Fundación para posteriormente dar la última palabra a la Dirección General de Patrimonio.

Francisco Más, ha querido destacar la necesidad de ejecutar lo más pronto posible estas obras, lo cual ha ratificado el arquitecto de la Colegiata, Jesús Roche, «hay tejas sueltas, piedras, vigas, que pueden ser un peligro para la vía pública, por ello requiere de una urgente restauración».

Roche ha explicado que el proyecto trata de una restauración, «ni se añadirá, ni se quitará nada, simplemente es una restauración, que facilitará conservar la torre más emblemática de la ciudad ducal, y que ayudará también a que ésta sea visitable para el turismo».

«Se trata de un proyecto de restauración, no de rehabilitación ni reconstrucción»

A las preguntas de los periodistas sobre si el campanario estará exento o no, el arquitecto Roche ha destacado que el campanario, como campanario, nunca estuvo exento. «Al principio era una torre vigía, posteriormente cuando Alfons el Vell comenzó la construcción de una iglesia, ya nunca estuvo exento. Por lo que sólo estuvo exento unos 30 o 40 años. Emprender una obra que lo dejara exento, no entra dentro del proyecto. Se trata de un proyecto de restauración, no de rehabilitación ni reconstrucción», ha señalado el arquitecto de la Colegiata.