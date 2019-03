Presentación del libro ‘Ruanda se reconcilia’

El libro ‘Ruanda se reconcilia’ descubre el poderoso valor del perdón para la reconstrucción de un país devastado por la guerra con motivo del 25 aniversario del genocidio entre hutus y tutsis

Los autores del libro del sello Mensajero, del Grupo de Comunicación Loyola, María Prieto, Ángela Ordóñez, Pilar Úcar y José García de Castro presentarán su trabajo el próximo 5 de abril en el centro de los jesuitas de Maldonado, a las 19.00h.

25 años después del comienzo del genocidio en Ruanda -7 de abril de 1994- un equipo de profesores de la Universidad Pontificia Comillas recopila historias personales de reconciliación y de perdón sobre las que se va reconstruyendo un país herido. El libro del sello Mensajero Ruanda se reconcilia. Historias de paz y de perdón refleja vidas de tutsis y hutus heridas por el odio, la violencia y el miedo y que son restauradas gracias al poderoso valor del perdón. Los expertos en distintas áreas de conocimiento, las psicólogas María Prieto y Ángela Ordóñez, la filóloga Pilar Úcar y el profesor de Teología José García de Castro SJ, aterrizan el aspecto teórico de un proceso de reconciliación desde la humanidad de los protagonistas. El próximo 5 de abril, viernes, este equipo, acompañado de Cristina Manzanedo y Benjamín Msemgiymva, compartirá el fruto de su trabajo en pro de la reconciliación desde la herida abierta ese 7 de abril de hace 25 años. El acto se celebrará en la casa de los jesuitas de Maldonado, 1, a las 19h.

… valor para ir hacia lo desconocido

y permanecer allí,

valor para llegar a ser

lo que no hemos sido antes

y aceptarlo,

y valentía para mirar

a lo más profundo de nuestras almas

y encontrar nuevos caminos.

El libro se estructura en tres partes. La primera ¿Cómo funciona la dinámica de la reconciliación? Desgrana las claves psicológicas de los conflictos violentos. Una primera fase para entender mejor qué pasos son necesarios para la reconciliación e identificar las tareas imprescindibles para lograr el perdón incluso de aquello que en principio, parece imperdonable. Un proceso lento, acompañado y desde el sentido profundo de la pacificación y la convivencia.

En la segunda parte del libro, los autores rememoran la historia del genocidio en ¿Qué pasó en Ruanda? La larga historia de un conflicto. Un relato que llega a lo hondo de la historia de un pueblo en conflicto étnico desde hace siglos: hutus (un 85% de la población ruandesa); tutsis (un 14%) y twas (un 1%). Etnias que a lo largo de la historia de Ruanda han ocupado diversos espacios públicos y responsabilidades a lo largo de su historia, a medida que avanzaba el colonialismo belga (1916-1962), la revolución social (1959-1061); la Segunda República (1973-1990); la Guerra Civil (1990) hasta el genocidio sangriento de abril a julio de 1994. La muerte del presidente hutu Habyarimana, atribuida a los tutsis, provocó los 100 días más sangrientos de su historia y de la humanidad. En 1994 el gobierno creó la Comisión Nacional para la Unidad y la Reconciliación, desde donde afloran poderosas iniciativas para la Paz.

La tercera y última parte la jalonan Historias de perdón y reconciliación. Siete experiencias aterrizadas en el dolor humano por la violencia y la muerte y en la difícil tarea de la reconstrucción. Hablan los protagonistas heridos por la pérdida de seres queridos durante el genocidio; por una infancia robada; por el sufrimiento de una violencia desmesurada:

El taxista ruandés Philippe que perdió a sus padres con tres años y hoy siente el enorme agradecimiento por la mujer que lo acogió entre su prole, Valentine, que no dejó de repetirle hasta la muerte Perdona, Philippe, perdona. Nada como la tranquilidad de haber perdonado al asesino de sus padres que tan hundido se lo rogó. Sigue la historia de Jean Claude y Pierre, dos agricultores vecinos y amigos que en el estallido del genocidio el primero se convirtió en verdugo y el segundo en víctima. La familia de Pierre fue asesinada por los secuaces liderados por Jean Claude. Los años y el ansia de perdón movieron a su reencuentro en el seno de la asociación local de contacto de exprisioneros con sus víctimas. El perdón y el reencuentro venció. La ruptura de una amistad como la de los profesores Benigno y Félix, convertidos en asesino, el primero, y víctima dolorosa, el segundo, con la muerte de su hermano. La fuerza del arrepentimiento les unió de nuevo. La historia del actor Hyppolite que encontró el teatro su expiación. Ponerse en la piel de otros le facilitó la capacidad del perdón. El relato valiente de la enfermera religiosa Nati, natural de Burgos, que arriesgó su vida por continuar atendiendo a los enfermos. La experiencia de unión en la fe del párroco Ubald, que compartió la cruz de víctimas y asesinos promoviendo el perdón entre sus feligreses para hacer real su propia letanía: “¡El secreto de la paz es el perdón!” Y la tierna historia de amistad desde la infancia de Kel y Chantal: una amistad herida por la muerte de la segunda en un acto terrorista de 1997 en el centro escolar. Una amistad que hoy sigue inspirando a Kel en su tarea como periodista, haciendo memoria del genocidio, en su afán de que no se olvide para que no se repita. Para que prevalezca la paz y el perdón.

AUTORES

María Prieto Ursúa

Profesora en el Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Su área de investigación más reciente es la psicología del perdón y la reconciliación, temas sobre los que ha publicado algunos artículos y libros en medios científicos. Ha dirigido varias tesis doctorales y es revisora de numerosas revistas científicas de impacto. Ha asumido distintos cargos de gestión a lo largo de su trayectoria profesional y ha trabajado como psicóloga en distintos centros de psicología.

Ángela Ordóñez Carabaño

Psicóloga general sanitaria y máster en Terapia Familiar Sistémica. Actualmente es profesora en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde trabaja en su tesis doctoral. Su investigación se centra en el diseño y validación de un programa piloto para la atención psicológica a población refugiada reasentada en Europa, con el objetivo de facilitar el proceso de perdón necesario tras las múltiples violencias vividas en sus lugares de origen. Colabora en otros proyectos de investigación y docencia relacionados con la psicología de la migración y el refugio y con procesos de reconciliación.

Pilar Úcar Ventura

Profesora de Lengua y Literatura españolas en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha impartido cursos de doctorado y máster en diversos centros oficiales y universidades extranjeras. Es autora de varias publicaciones y ediciones críticas de obras literarias. Participa habitualmente en comisiones, jornadas y conferencias y publica artículos en el ámbito de la traducción. Investiga sobre la metodología de la enseñanza del español y el análisis del discurso jurídico, así como sobre Mitocrítica Cultural. Coordina el proyecto Violencia y magia en el cuento infantil.

José García de Castro Valdés, SJ

Profesor de Teología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Sus áreas de docencia y de investigación son la espiritualidad ignaciana y la historia y el carisma de los jesuitas, temas sobre los que ha publicado algunos artículos y libros en esta misma editorial. Actualmente colabora en el máster Ignatiana de la citada universidad, dedicado a temas de espiritualidad, historia y teología relacionados con san Ignacio de Loyola y su legado, la Compañía de Jesús.

