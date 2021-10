Esta tarde ha tenido lugar la presentación del libro «Lo que esconde el sosiego», basado en una investigación llevada a cabo por la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas (IUEM).

Los autores del libro son Juan Iglesias y Alberto Ares, que han dirigido un equipo de investigación formado por C. Estrada, L. Rodríguez, S. Barciela, J.M. Aparicio, M.A. Cañadas y A. Pardo. Va dirigido principalmente a actores sociales -públicos y del tercer sector- interesados en la cuestión y también al público general.

Aunque la crisis vivida en estos últimos tiempos no ha destapado un conflicto social intenso, hay indicios y señales de que esto podría variar si no se toman medidas de mejora de la integración de las personas migrantes. No en vano, los investigadores detectan un «racismo comunitario de baja intensidad».

Una de estas señales es, según este estudio, es la extensión del prejuicio étnico hacia personas inmigrantes entre la población nativa. «La crisis y el avance del precariado en los barrios populares, junto al arraigo de la población de origen inmigrante (POI), han despertado entre la población trabajadora nativa una creciente percepción de la inmigración como amenaza económica», afirman los investigadores.

Los barrios populares se transforman

Existe una intensa transformación sociodemográfica dentro de los barrios populares donde mayoritariamente viven la POI, que afecta al conjunto de la sociedad española. Al tiempo, la precariedad laboral y material sigue creciendo en estas zonas, «impidiendo los procesos de movilidad social ascendente», y provocando un intenso malestar social del que, en ocasiones, y de forma errónea, se culpa a los inmigrantes.

Existe también un proceso de declive del comercio de proximidad y un auge de los problemas de convivencia vecinal que están «arraigados en los problemas estructurales de estos barrios más que en los supuestos estilos de vida diferentes y antagónicos de la población inmigrante», según los investigadores del IUEM.

Los autores del libro han detectado que la inseguridad ciudadana, que es más una percepción que una realidad en dichos barrios, y la cada vez mayor diversidad étnica son alguno de los principales desafíos de estas áreas. Según el estudio, la POI ocupa las peores posiciones sociales y económicas dentro de los sectores populares, por debajo de las condiciones de la población nativa.

En este sentido, los autores del libro denuncian las «trincheras ideológicas» sobre la inmigración que dificultan la construcción de consensos y políticas de Estado. Además, avisan del incremento de «discursos preferentistas» en los barrios obreros «que subrayan la ventaja de los nacionales y la posición secundaria de los migrantes, y la demanda de mantener o recuperar esa ventaja en diferentes ámbitos sociales».