Presentación del libro “Carmen Cuesta del Muro. Una líder del feminismo católico”

La Biblioteca de Autores Cristianos y la embajada de Dinamarca en España se complacen en invitarle a la presentación del libro Carmen Cuesta del Muro. Una líder del feminismo católico de Miguel de Santiago el próximo jueves 26 de abril a las 19:30 en el Colegio Mayor Padre Poveda (Isaac Peral 60, Madrid).



• La obra

La personalidad de Carmen Cuesta del Muro (Palencia, 1890-Madrid, 1968), colaboradora cercana y fundamental de san Pedro Poveda, adquiere relieve social al impulsar distintos proyectos pedagógicos, notoriedad política como luchadora incansable por los derechos de la mujer y resonancia religiosa desde su compromiso de apostolado laical. Pertenece a la élite intelectual del feminismo católico del primer tercio del siglo pasado. Fue la primera mujer que obtuvo en España el doctorado en Derecho, puso en marcha la Acción Católica de la Mujer, fue escritora y conferenciante, miembro de la Asamblea Nacional, implantó la Institución Teresiana en los países hermanos de América… Muy activa y práctica, protagonizó el acceso de la mujer al espacio público en unos momentos decisivos de la historia de España.

• El autor

Miguel de Santiago, que simultaneó el periodismo escrito (fue redactor jefe de ECCLESIA), radiofónico (COPE) y televisivo (TVE) durante varias décadas, es autor de más de treinta libros: estudios literarios, antologías, biografías de diverso calado… El camino del alma hacia el Amor, editado por la UPSA, recoge toda su obra poética, reconocida con premios internacionales, acompañada de un extenso comentario literario y teológico.

Alejandro Molina

Responsable de comunicación y marketing

