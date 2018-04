Presentación de La Biblia en el Museo del Prado

PPC presenta La Biblia en el Museo del Prado

Este libro es un paseo artístico por el Antiguo Testamento de la mano de grandes obras de Museo del Prado.

Presentación el jueves 19 de abril de 2018. Tendrá lugar en la Asociación de la Prensa de Madrid. Calle Juan Bravo, 6 (entrada por Claudio Cuello). A las 19:00 h

Es el tercer volumen de las autoras Alicia Pérez Tripiana y María Ángeles Sobrino López, historiadoras del arte, que quieren enseñar a mirar las grandes obras pictóricas a través de la historia sagrada.

La Biblia en el Museo del Prado se presenta en Madrid el jueves 19 de abril a las 19:00 h en la Asociación de la Prensa.

Dónde, si no es a través del arte, se capta la belleza de la historia sagrada. Los mejores museos del mundo están plagados de obras íntimamente relacionadas con la religión católica. Después de los exitosos Jesús en el Museo del Prado y María en el Museo del Prado, PPC presenta en Madrid La Biblia en el Museo del Prado.

Las dos autoras de los tres volúmenes, las historiadoras del arte Alicia Pérez Tripiana y María Ángeles Sobrino López se adentran en 26 obras que están en la pinacoteca madrileña y que tienen como tema principal distintos personajes y episodios del Antiguo Testamento.

Las autoras han manifestado siempre su interés por enseñar a mirar el arte al espectador, sobre todo cuando se trata de la historia sagrada. También han asegurado que cualquier de las 26 obras son impactantes pero elegirían por su belleza estética La lucha de Jacob con el ángel, de Frans Francken II, y La serpiente de metal, de Anton Van Dyck.

En el acto participan:

Juan del Río, arzobispo castrense.

José Pedro Pérez Llorca, presidente del Real Patronato del Museo del Prado.

Javier Palop, director de la Fundación SM.

Alicia Pérez Tripiana y María Ángeles Sobrino López, autoras del libro.

Sobre PPC

PPC pertenece a SM, y se hace presente en la sociedad desde el diálogo con una propuesta humanizadora, al tiempo que quiere ser expresión de coloquio abierto con el mundo y con la cultura actual presentando libros y publicaciones que lleguen a todos mediante un enfoque asequible y constructivo.

PPC publica ensayos, manuales y publicaciones periódicas de índole religiosa, educativa y cultural dirigidas a jóvenes, adultos y especialistas, que son referente tanto por su solidez académica, como por su apuesta por la difusión del Evangelio, el diálogo entre diferentes y el humanismo cristiano.

Madrid, 13 de abril de 2018.-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...