Presentación de escritos y homilías de monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo

El secretario General de la Conferencia Episcopal presenta los escritos y homilías de don Braulio Rodríguez Plaza

El Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo acogía el pasado viernes, 21 de junio, el acto de presentación de los tres volúmenes que recogen los escritos y homilías del Arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. Braulio Rodríguez Plaza.

El acto se enmarcaba en el contexto del décimo aniversario de la toma de posesión de Don Braulio Rodríguez como Arzobispo Primado que tuvo lugar el 21 de junio de 2009.

Tras estos 10 años de servicio episcopal en la Archidiócesis, la Vicaría General quiso presentar los volúmenes donde se recogen todos los escritos pastorales y homilías de Mons. Rodríguez Plaza.

En el acto participaba, junto al propio Don Braulio, el obispo auxiliar de Valladolid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello. Igualmente, participaron en esta presentación el Vicario General, D. Francisco-César García Magán y el Delegado de Medios de Comunicación Social, D. Juan Díaz-Bernardo.

