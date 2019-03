Preparando el Congreso de laicos Pueblo de Dios “en salida”

Logo, página web, vídeo promocional, temas para trabajar por grupos.

El Congreso de laicos Pueblo de Dios “en salida” se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2020, pero ya está en marcha.

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, a la que la CEE ha encargado la organización del Congreso, ha convocado una reunión extraordinaria para el sábado 9 de marzo, de 10.00 a 14.00 horas. Participarán los delegados diocesanos de Apostolado Seglar y los presidentes de asociaciones y movimientos de laicos.

En esta fase preparatoria se quiere dar especial importancia al trabajo en las diócesis. Por eso, la CEAS convoca este encuentro, para informar de los preparativos y sumar las aportaciones que se puedan presentar desde las diócesis y movimientos.

El Congreso

Organiza: Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

Fecha: 9 de marzo de 2019

Lugar de celebración: C/ Alexandre, 5. 28033 Madrid. Ver Vídeo

