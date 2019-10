Premios Revista Misión: «Una forma rompedora de comunicar la familia»

Con motivo de la entrega de los Premios Revista Misión 2019 al economista Leopoldo Abadía, la película Abuelos y la plataforma Empantallados, la Revista Misión ha organizado un coloquio en la Universidad Francisco de Vitoria. Una charla en la que se ha abordado cómo comunicar de forma rompedora la institución de la familia.

Abadía ha querido destacar «que la familia es uno de los temas más importante de nuestra sociedad que se ve atacada “como todas las cosas normales”» aludiendo a una cultura dominante donde la familia tradicional «no está de moda».

Santiago Requejo, director de la película «Abuelos» ha destacado como en la actualidad no hay ofertas culturales en las que se presente a la familia en el ámbito del ocio como una estructura que no sea «arcaica»: «la familia debe ser el sustento de la sociedad y hay que comunicarlo tal cual es. Hay un desierto en el mundo de la ficción en presentar a familias tradicionales. El relativista actual no ahonda en la importancia de la familia en tus vínculos, en tus valores, en tus principios… la gente es consciente de lo que es importante pero a veces no se dan cuenta hasta que lo llevas al extremo. La familia es la primera escuela y la película muestra un mosaico con las diferentes realidades que allí vivimos».

María José Abad, de la plataforma «Empantallados» ha comentado que el síntoma de cómo se gestionan las pantallas con los más pequeños de la casa que generan un nuevo vínculo entre los miembros de la familia «que no debe convertirse en una lucha sino en una oportunidad para educar».