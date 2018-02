Premio Hiedra Sánchez de Periodismo sobre la Asignatura de Religión

La Asociación Actividades de la Asignatura de Religión, que surgió para la realización de la Olimpiada de Religión, de la cual llevamos ya la quinta Edición siendo ahora una competición nacional con sede en Baleares, Castilla y León, Navarra, y Andalucía, propone este año el Premio Hiedra Sánchez de Periodismo en el que podrán participar periodistas y colaboradores de diarios nacionales, locales o de Internet, emisoras de radio o cadenas de televisión que hayan publicado una pieza periodística, en cualquier género, que trate de los valores de la asignatura para el alumnado y para la sociedad en general.

Se trata de premiar a los periodistas que buscan la verdad y se atreven a publicar contracorriente la realidad de esta asignatura que eligen mayoritariamente los padres cada año y que se ve amenazada constantemente por las Administraciones Públicas y por un laicismo mal entendido.

Hiedra Sánchez, fallecida en enero de 2018, fue Vicepresidente de la Asociación. Estudió Económicas y abandonó una exitosa carrera en banca, para hacerse técnico y maestro de Educación Infantil y dedicarse a la docencia con los más pequeños.

La dotación del premio este año, es de 500 euros, pero esperamos lograr el patrocinio necesario para incrementarla en ediciones posteriores.

