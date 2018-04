Premio al mejor director por el documental “Custodire e Protegge

La V edición del Festival Internacional de Cine Religioso -ARFECINE culminó en Buenos Aires con la premiación como mejor película al film “El testamento” de Amichai Greenberg, y los documentales “Custodiar y proteger” y “los ojos del mar”

El jurado oficial integrado por el realizador francés Mathieu Orcel, la profesora universitaria argentina Mónica Satarain y el periodista argentino y presidente del Club Gente de Prensa Jorge Rouillón, entregaron el premio a la mejor película al film austríaco israelí el testamento de Amichai Greenberg, “por su gran trabajo de producción y el reporte que hace de un tema histórico, sacado a la luz con una cuidada investigación, realizada con testimonios reales”. El premio fue retirado por el distribuidor del film en la Argentina Peter Marai.

Asimismo el Jurado entregó otros dos reconocimientos, el Premio especial del Jurado a la mexicana Los ojos del mar dirigida por José Álvarez al considerar: “Una dirección de arte y una fotografía que logran transmitir un clima emotivo en el recuerdo de un naufragio en una realización muy lograda”. Y el Premio al mejor director para Cesare Cuppone por el documental Custodire e Proteggere “Por el tratamiento dado a un tema original, con una mirada que lo aproxima a un público universal”, en el documental que retrata al Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Por eso en la ceremonia se dio lectura a una carta del Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica Argentina, monseñor Vincenzo Turturro quien, en sus párrafos salientes señala la “gratitud de esta Representación de la Santa Sede en la República Argentina por el Premio al Mejor Director” y asimismo que el film “es una ventana sobre la labor de hombres que ofrecen un servicio con caridad, con ternura e incluso arriesgando la propia vida a favor del Santo Padre, de la Iglesia y del próximo”.

Declaración de Cesare Cuppone

Por su parte, el director del documentario, Cesare Cuppone, ha declarado que “el premio tiene un valor importante en diversos niveles, no sólo el personal. ‘Custodiar y proteger’ es fruto de un trabajo de equipo, gracias a una troupe preparada en todos los ámbitos del relato, que ha permitido valorizar plenamente la disponibilidad dada por el Cuerpo de la Gendarmería Vaticana – afirma Cuppone – y a todos ellos dirige “un pensamiento especial y un profundo agradecimiento”. El director del documentario expresa también que “la satisfacción mayor deriva del hecho que es valorizada la estrategia sobre el aspecto audio visivo perseguida en estos años por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. La intensidad del tema, junto a la originalidad de la perspectiva de narración – agrega – ha tocado la sensibilidad del jurado que ha podido apreciar también el aspecto divulgativo, que es la base de cada proyecto ideado y realizado por Vatican Media con el apoyo de la Oficina de la Comunicación. Una misión que, precisamente, a través de este premio, se refuerza en la dimensión internacional a partir de un mercado clave para el documentario religioso como el argentino y sudamericano”.

Festival Internacional de Cine ARFECINE

El Festival Internacional de Cine Religioso ARFECINE es una iniciativa basada en el arte con su expresión en el cine y la fe. Dentro de sus actividades, que incluyeron un foco dedicado al cineasta danés Carl T. Dreyer en el 50 aniversario de su fallecimiento junto con la Embajada de Georgia, Dinamarca y el Institut Francais; y la presentación en la película de apertura La confesión en premiere iberomaricana del realizador Zaza Urushadze (Mandarinas) como parte del Centenario de la Celebración de la primera República de Georgia, también se contó con la sección Cine un Acto de fe, donde se conjugan los films sobre cine dentro del cine y aquellos de contenidos humanos de temática no religiosa.

El Festival de Cine Religioso Arfecine es realizado en colaboración con la Alianza Francesa de Buenos Aires, auspiciado por la Secretaria de Culto de La Nación, la Fundación Vocación Humana, la Fundación Aldea de las Luces, el Seminario Rabínico Marshall T. Meyer, y con la presencia de diferentes embajadas entre ellas, la de Dinamarca, Francia, México y la de España. También con la presencia de la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, Centro Israelita de Tandil, Centro Televisivo Vaticano, Observatori Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura de Cataluña, entre otras empresas e instituciones.

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, 13 de abril de 2018

