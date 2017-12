Premiado el proyecto de voluntariado interuniversitario ‘Tejiendo redes en Makeni’

Las Universidades CEU San Pablo y CEU Cardenal Herrera han recibido un premio monetario del Fondo ICUSTA para Proyectos de Solidaridad 2017, por su plan de desarrollo de barrios desfavorecidos en la ciudad de Makeni (Sierra Leona).

Madrid a 15 de diciembre de 2017. El proyecto ‘Tejiendo redes en Makeni’, presentado por la Universidad CEU San Pablo (Madrid) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), ha sido elegido por el Comité Ejecutivo de ICUSTA (Consejo Internacional de Universidades Santo Tomás de Aquino) como uno de los dos proyectos ganadores del Fondo ICUSTA para Proyectos de Solidaridad 2017.

El proyecto elaborado por miembros de las dos universidades, con la colaboración de la Universidad católica de UNIMAK en Sierra Leona, propone un plan para el desarrollo de barrios desfavorecidos de la ciudad de Makeni (Sierra Leona). Todo ello desde una perspectiva universitaria de la cooperación, basada en la transferencia de conocimientos, concretamente en el desarrollo urbanístico y en el apoyo a la artesanía local.

Las acciones de voluntariado social que realizarán en conjunto las dos universidades irán en beneficio no solo de la comunidad desfavorecida destinataria de las mismas, sino también de la integración entre sus alumnos y colaboradores. De esta manera se cumplirá con el compromiso de la misión de ICUSTA: “Alentar la cooperación internacional entre sus miembros a través de intercambios de profesores y estudiantes y a través de otras iniciativas apropiadas de colaboración, fomentando el servicio a la comunidad humana”.

