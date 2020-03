Pregunta: ¿Quién marca la X de la Iglesia?

Estos días hemos conocido el importe recibido por la Iglesia católica a través de la X, y podemos de nuevo preguntarnos qué es la X o Asignación tributaria y lo que es más importante: ¿quién hay detrás de cada una de las X?

La X es una parte de la cuota íntegra de nuestro IRPF que tenemos la oportunidad de marcar y así elegir dónde destinar. Tenemos múltiples opciones, como son: elegir colaborar con fines de interés social, con el sostenimiento de la Iglesia católica, con ambas opciones a la vez, o no elegir nada, destinando automáticamente esta cantidad a fines generales del Estado.

Las personas que han decidido ayudar con este gesto a la Iglesia en el último año, son contribuyentes a los que no les ha costado ningún euro de más marcar la X. Personas que conocen y reconocen cada vez más la labor real que hace la Iglesia en nuestro país. Un número creciente de hombres y mujeres de todas las edades y rincones de nuestro país, que permiten a su vez que crezca la presencia de la Iglesia llegando a los que más la necesitan.

Desde la Iglesia no cabe más que agradecer y seguir trabajando para devolver a la sociedad de la mejor forma posible todo lo que ella le confía a la Iglesia. Y para hacer que la X que le deposita siga dando frutos.

Ser transparentes y ser capaces de abrirnos con transparencia a los demás, mostrando lo que somos, es lo que mejor habla de nosotros.

Por Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la CEE