Predicando #EnBlancoYNegrOP

Por Fray Bernardo Sastre Zamora, OP, fray Ronald Aníbal Fajardo Torres, OP, y fray Marco Antonio Calero Guillén, OP

Desde hace dos años algunos, varios frailes dominicos estudiantes estamos participando en un proyecto interesante e innovador: se trata de las fotos #EnBlancoYNegrOP (‘en blanco y negro’ + ‘O. P.’ = ‘Orden de Predicadores’). En concreto, somos tres de los estudiantes que vivimos en el Real Convento de Predicadores de Valencia. Se trata de un apostolado realizado en colaboración con la Oficina de Comunicación de Dominicos España. Nosotros elaboramos el material y ellos se encargan de publicarlo en redes.

Ahora bien, ¿en qué consiste la iniciativa? Ya desde hace tiempo se están haciendo diversas campañas de evangelización en redes sociales, de predicación virtual: la nuestra, en concreto, consiste en una serie de fotografías con citas significativas.

Por un lado, las fotos en blanco y negro reflejan nuestra vida diaria en comunidad, en el apostolado y en otras celebraciones y actividades. Tales son, por ejemplo, ceremonias religiosas (sobre todo en nuestra basílica San Vicente Ferrer y la catedral de Valencia); encuentros de Familia Dominicana con monjas contemplativas, religiosas de vida activa, laicos de las fraternidades o jóvenes dominicos; actos académicos de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, o ejercicios espirituales y sesiones de formación permanente. En esos ámbitos transcurre nuestro día a día.

Por otro lado, cada cita está relacionada con su fotografía. Tiene que ver con el contenido; ya sea dando una descripción general, ya sea destacando alguno de los elementos en particular. Incluso hemos usado «juegos de palabras», en el sentido de contrastes llamativos entre las texto e imagen.

Usamos todo tipo de fuentes de información: predicaciones en misas o retiros, artículos online e incluso obras que han hecho historia; no solo cristianas, sino de la literatura universal. En particular, hay abundantes versículos de la Biblia: ciertamente, la Palabra de Dios está viva, y no deja de hablarnos en lo cotidiano. Asimismo, destacan citas de escritores eclesiásticos: santos, padres de la Iglesia, concilios, autores de actualidad, etc. Barriendo un poco para casa, cabe decir que hay un número considerable de dominicos: desde nosotros mismos, frailes estudiantes, hasta maestros de la Orden, con especial protagonismo de santo Tomás de Aquino, eminente teólogo recomendado por el Vaticano II: su sabiduría es universal.

El objetivo es ante todo formativo y divulgativo: dar a conocer diferentes textos, autores y referencias, con el fin de que nuestros seguidores reflexiones, contrasten su propia vida con esta sabiduría y así continuen creciendo de modo integral; además de, por supuesto, conocer nuevos horizontes culturales. En este sentido, hemos publicado citas más sencilla, pero también otras más complejas y profundas: en la medida de lo posible, queremos llegar a todos los públicos. En definitiva, se trata de dar testimonio de la vida y misión de los frailes estudiantes.

Dado que a día de hoy somos predicadores de la palabra dentro de una cultura de la imagen, creemos que la idea de unir textos y fotografías puede tener interés y futuro dentro del mundo de las redes sociales: así lo hemos comprobado hasta ahora. Si aún no conoces este proyecto y te llama la atención, nos podéis seguir a diario en redes sociales con el hashtag #EnBlancoYNegrOP.

