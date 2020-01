PortadaEcclesia: Escoge tu palabra

Esta semana ECCLESIA hace una invitación a revisar nuestras palabras ya que no siempre creamos comunión a través de ellas. De ahí nuestra portada: Escoge tu palabra. La palabra del Equipo ECCLESIA es «Comunión», por ahí queremos caminar. ¿Y tu palabra? ¿Cuál es? Porque no todas valen, no todas ayudan, no todas dicen la Verdad. Preparándonos para el Domingo de la Palabra, el 26 de enero, la invitación es a que la Palabra de Dios atraviese nuestras palabras.

Algunos de nuestros contenidos son:

– Opinión de Raquel Pérez: Sinodalidad, ¿saldremos de la «zona de confort»? (págs 6-7)

– Opinión de Jesús Avezuela: Civismo digital (págs 46-47)

– En la sección de España destacamos aquí dos noticias:

– el itinerario de novios que acaba de presentar la Subcomisión Episcopal de Familia: Acompañar a los novios. Juntos en Camino, +Q2 (págs 8-10)

– el proyecto Repara, para atender a víctimas de abusos (pág 11)

– José Ignacio Rivarés publica la entrevista que hizo hace unas semanas a Hiiboro Kussala, presidente de la Conferencia Episcopal Sudanesa: «Nuestra esperanza es que en febrero haya gobierno de unidad» (págs 19-22)

– Juan Carlos Mateos escribe el Reportaje de esta semana: San Jerónimo, servidor de la Palabra (págs 31-36)