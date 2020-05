PortadaECCLESIA: Embarrados por todos

La primera puerta a la que se llama sigue siendo la Iglesia. En situaciones de crisis como la que estamos viviendo, hay una puerta que nunca cierra, que no deja a nadie fuera. Es la Iglesia que se embarra por todos, da igual de dónde o cómo vengan. Nuestra #PortadaEcclesia es un homenaje a todos aquellos que han estado en primera línea de la caridad, atendiendo un teléfono que no ha dejado de sonar las 24 horas de los siete días de las semanas que llevamos de emergencia sanitaria. Esta crisis está dejando colas en nuestras calles, hombres y mujeres que necesitan ayuda y no se podían imaginar que algún día estarían en esta situación. Faltan alimentos y faltan soluciones para la vivienda y el desempleo. Falta dignidad para los temporeros, las empleadas domésticas, los migrantes que viven en situación infrahumana. Ahora tenemos que embarrarnos, debemos seguir «metiéndonos en faena», por todos, sin mirar el carné.