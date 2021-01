PorLaCalle: Llamados a dar de sí

En el inicio del Tiempo Ordinario volvemos a escuchar «os haré pescadores de hombres», es decir, os haré capaces de lograr aquello que no os creéis capaces de hacer. En este tiempo de zozobra resulta urgente abrir el corazón a dar más de sí, a salir de nuestra comodidad, de nuestro miedo y, por qué no decirlo, de nuestra falsa humildad.

La esperanza que Dios tiene con cada uno de nosotros nos alienta a dar de sí. La pregunta es si nosotros también esperamos de los otros que aspiren a algo más que a la pendiente resbaladiza del quedarse como están. Ante esta tentación no podemos olvidar la aportación pedagógica del «efecto Pigmalión»: a mayor expectativa del profesor sobre el alumno, mayor rendimiento.

Y es que en no pocos campos nos hemos ido acostumbrando a lo mínimo. «¿Cómo se van a hacer homilías profundas si la gente no las entiende?». «La catequesis mejor que sea una cosa sencilla». Pero ahí no hay caridad, más bien hay prejuicios que infravaloran al destinatario de la acción pastoral. Ofrezcamos vías para dar de sí, necesitamos cristianos comprometidos y formados capaces de responder las preguntas fundamentales de la vida.

Por Javier Prieto

@Javi_PrietoP