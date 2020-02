¿Por qué no vende la Iglesia sus bienes?

La Iglesia, aún siendo una institución cuya tarea es estrictamente espiritual, necesita bienes materiales para llevar adelante su labor.

Es administradora de muchos bienes y últimas voluntades que se le han ido cediendo a lo largo de los últimos veinte siglos. La Iglesia es responsable de que esos bienes tengan el fin por el que se les ha entregado, casi siempre para el culto o el desarrollo de la actividad de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia para cambiar el destino que los dueños originarios ofrecieron a dichos bienes?

Por otra parte, muchos de los bienes de la Iglesia tienen un incalculable valor que nunca podrían venderse por un precio justo. La Iglesia preserva y da a conocer bienes de especial importancia cultural o artística para la herencia común de la humanidad.

Tengamos en cuenta que la Iglesia con ellos, realiza una labor cultural y formativa abierta a la sociedad y al servicio de todos. No se puede acusar a la Iglesia de que no ayude a los necesitados por el hecho de que no venda sus bienes culturales. Por el contrario, las grandes obras de misericordia que ennoblecen la humanidad han sido invento e iniciativa de la Iglesia. Ella inventó los hospitales, los orfanatos, los hogares para discapacitados, las mismas universidades. Si hoy podemos asistir a una universidad es gracias a la Iglesia; si hoy podemos acudir a un hospital es gracias a la Iglesia.