Ponencia sobre Gaudí en el Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada

La arquitectura de Gaudí, vehículo que comunica el Misterio de Dios

Conferencia ofrecida en el Centro Cultural Nuevo Inicio del Arzobispado sobre el arquitecto catalán fallecido en 1926, autor de los primeros trabajos de la Sagrada Familia, a cargo del presidente de la Asociación que promueve su causa de beatificación, José Manuel Almuzara.

Los granadinos conocen estos días al gran arquitecto catalán Antonio Gaudí, constructor del templo expiatorio en Barcelona de la Sagrada Familia, obra que no vio terminada y que actualmente, a punto de cumplirse el centenario de su fallecimiento en 1926, sigue concluyéndose.

El también arquitecto y presidente desde 1992 de la Asociación que promueve la apertura de una causa de beatificación del artista catalán, José Manuel Almuzara, recorre estos días algunos puntos de Granada, acercando la figura, obra, fe y vocación de Antonio Gaudí. Es el caso de la intervención que en la noche del miércoles 3 de abril ofrecía a los asistentes en la conferencia en el Centro Cultural Nuevo Inicio. En un breve recorrido por su vida personal, donde el dolor estuvo muy presente de su infancia y juventud, con la pérdida de cuatro hermanos y sus padres, hasta su soltería, porque no encontraba esposa, y por ello donación de todo su tiempo a la construcción de un templo ofrecido a Dios, Antonio Gaudí observaba en la naturaleza su gran maestra. Tanto es así –como explicó Almuzara- que las construcción de la Sagrada Familia y otras obras civiles reclaman aspectos de la naturaleza que vinculan con el mismo Creador.

Gaudí, definido en esta conferencia como “el arquitecto de Dios”, logró transmitir a sus posteriores discípulos del templo expiatorio esa esencia que es el trabajo para comunicar a través de la belleza la Belleza misma, es decir, para llevar a Dios, hablando no con palabras, sino con el trabajo de la piedra. Entre sus discípulos actuales, que trabajan en la Sagrada Familia, está el arquitecto japonés, Etsuro Soto, converso al cristianismo, bautizado en Roma por el entonces cardenal arzobispo de Madrid D. Antonio María Rouco Varela.

UNA ARQUITECTURA QUE TOCA EL CORAZÓN

José Manuel Almuzara es una de las personas que desde hace décadas explica a los visitantes el templo expiatorio y recorre todo el mundo acercando el modo en que Gaudí trabajaba y vivía, vinculadas ambas cosas a su profunda experiencia de fe cristiana. En este sentido, Almuzara compartió con los asistentes cómo el templo de la Sagrada Familia mueve el corazón ante la belleza que se contempla, convirtiéndose así en vehículo al Misterio de Dios, también de los ateos. “No sé qué me pasa, pero me siento distinto aquí”, contaba como anécdota el presidente de la Asociación Pro beatificación de Antonio Gaudí en una ocasión en que tuvo que explicar el templo a un grupo de personas, entre ellas personas ateas y no creyentes. Y es que la arquitectura de Gaudí conmueve el corazón.

“Hacia la beatificación de Antonio Gaudí” y “De la piedra al maestro” son dos de las publicaciones promovidas por esta Asociación Pro beatificación para dar a conocer al profundo cristiano y arquitecto Gaudí.

Por otra parte, el programa “El Espejo”, que se emitirá el viernes día 5, a las 13:30 horas, en COPE Granada (87.6 FM) y COPE Motril (95.2 FM), ha entrevistado a José Manuel Almuzara sobre Gaudí, su causa de beatificación y, en concreto, el templo de la Sagrada Familia.

Paqui Pallarés

Directora de Medios de Comunicación Social

Arzobispado de Granada

FOTO: Publicaciones sobre Gaudí, expuestas en la ponencia en el Centro Cultural Nuevo Inicio.

