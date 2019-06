“Poesía en el espíritu”: Cátedra C.S. Lewis: Cultura y Espiritualidad

En el marco de la Cátedra C. S. Lewis: Cultura y Espiritualidad, el martes 11 de junio 2019 a las 19.30 horas, tendrá lugar en la Universidad de la Mística, el encuentro “Poesía en el espíritu”, a cargo del doctor Jorge de Arco.

Jorge de Arco es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma y licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense. Profesor Universitario de Literatura Española e Hispanoamericana. Además, imparte talleres de Escritura Creativa centrados en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil. A un lado de su labor como poeta, es traductor. Ha vertido al castellano poesía inglesa, alemana, italiana y estadounidense. Ejerce la crítica literaria en muy distintos medios y pertenece a la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL). Ha publicado hasta la fecha ocho poemarios: Las imágenes invertidas (1996), Lenguaje de la culpa (1998), Premio «Ciudad de Alcalá»; De fiebres y desiertos (2000), Premio «Comunidad de Madrid de Arte Joven»; La constancia del agua (2007), La casa que habitaste (2009), Premio «San Juan de la Cruz»; Las horas sumergidas (2013), Premio «José Zorrilla»; La lluvia está diciendo para siempre (2016), Premio «Rafael Morales», y El sur de tu frontera. En 2010, se editó su primer poemario infantil, Con el balón en juego. En octubre de 2014 se editó su primera antología en versión bilingüe castellano /inglés, El árbol de tu nombre / The tree of your name (1998 -2013). Y ese mismo año, vio la luz, Llama de amor viva. Antología de poesía mística y ascética, de cuya edición, selección y prólogo se hizo cargo.

Desde hace más de una década, dirige la revista de poesía Piedra del Molino. Es Hijo Adoptivo de Arcos de la Frontera y de Fontiveros, cuna de san Juan de la Cruz. Es Académico Correspondiente de la Real Academia jerezana de San Dionisio.

