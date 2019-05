Plácido Domingo ofrecerá un concierto en honor a Santa María la Real de la Almudena el 7 de junio

Con motivo del Año Jubilar Mariano, Plácido Domingo ofrecerá un concierto de música sacra en honor a Santa María la Real de la Almudena el viernes 7 de junio, a las 19:00 horas, en la catedral (Bailén, 10).

Durante la actuación, que también podrá seguirse mediante pantallas en la plaza de la Almudena, estará acompañado por Belén Elvira, Raquel Lojendio y Estíbaliz Martín, y la orquesta y coro Filarmonía de Madrid, dirigido por Jordi Benácer.

La entrada es gratuita hasta llenar el aforo del templo y de la plaza de la Almudena. Se pueden solicitar las invitaciones en el Arzobispado de Madrid, el teléfono 91 454 64 41 o el correo actosinstitucionales@archimadrid.es.

Sobre el Año Jubilar Mariano

El 15 de junio de 1993, san Juan Pablo II vino a Madrid para dedicar la catedral de Santa María la Real de la Almudena, que había tardado más de un siglo en levantarse. En el 25 aniversario del templo, el Papa Francisco concedió un Año Jubilar Mariano, que se prolongará hasta el próximo 15 de junio.

A lo largo del año, miles de fieles han peregrinado a la catedral para ver a la patrona de Madrid y lucrar la indulgencia plenaria, de acuerdo a lo previsto por la Penitenciaría Apostólica.

Más información en la web del Año Jubilar Mariano.

Madrid. Infomadrid, 29-05-2019.-

