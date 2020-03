Piden liberar a los internos en el CIE «que no podrán ser expulsados en la actual coyuntura»

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) a través de un comunicado publicado hoy, ha solicitado «liberar de forma inmediata a aquellas personas internas que no podrán ser expulsadas en la actual coyuntura, ofreciendo alternativas de protección más humanas, así como a cesar nuevos internamientos mientras continúe vigente el estado de alarma». A esta petición se suma también la archidiócesis de Madrid a través de la delegación de movilidad humana. «Resulta imprudente mantener la medida de internamiento o autorizar nuevos ingresos en los CIE», insisten desde el Servicio Jesuita a Migrantes. No solo eso, sino que denuncian que nuevos internamientos irían en contra del propio reglamento de los CIEs. «Si las autoridades tienen conocimiento de que las expulsiones no se pueden llevar a cabo deberá cesar el internamiento de las personas internadas», explican citando el art. 37.1c que regula el funcionamiento de estos centros.

No hay condiciones sanitarias

También se destaca en el comunicado que los CIE carecen de las medidas sanitarias necesarias para seguir las indicaciones que protejan del contagio de coronairus. Celdas compartidas por hasta ocho personas, sobreocupación de los centros, y la ausencia de las ONGs que normalmente visitan los centros y que ahora no pueden monitorizar «el cumplimiento de derechos de las pesonas internas» son algunos de los motivos. «La situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos agrava la situación de aquellos que se encuentran en un estado de salud más delicado, quienes, en condiciones normales, ya venían padeciendo las consecuencias de la mala atención médica», se añade. Además, «en última instancia», se insiste en que el SJM reclama «el cierre de los CIE, transformando medidas de privación de libertad en alternativas más humanas con las personas migrantes».