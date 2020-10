Piden la liberación del jesuita Stan Swamy, defensor de los indígenas y acusado de maoísta

El jesuita Stan Swamy, de 83 años, fue arrestado por la Agencia Nacional de Investigación(NIA), en la India. Agentes acudieron a su residencia, donde fue arrestado, trasladado a Bombay e interrogado por unos acontecimientos que tuvieron lugar en 2017. Swamy es acusado de tener vículos con grupos maoístas y fomentar la violencia en unas manifestaciones. El sacerdote es el último arrestado de un total de 16 defensores de los Derechos Humanos.

Ante tal arresto, la Compañía de Jesús ha emitido un comunicado y ha iniciado una campaña en change.org para recoger firmas y presionar a las autoridades indias por la liberación del religioso.

«El padre Stan, defensor de los derechos humanos, fundó Bagaicha, un Centro de Acción Social dirigido por los jesuitas en el que ha trabajado durante los últimos 15 años. Su trabajo se ha centrado en la defensa y protección de los derechos de las comunidades adivasis (indígenas) consagrados en la Constitución de la India. La habitación del padre Stan fue asaltada dos veces, una el 28 de agosto de 2018 y otra el 12 de junio de 2019, y fue interrogado durante más de 15 horas en un lapso de 5 días en julio – agosto de 2020», señala la Compañía de Jesús.

Los obispos indios llaman a su «inmediata liberación»

Detengo el llamamiento de la Conferencia Episcopal India a las autoridades para la inmediata liberación del padre Stan Swamy. En el comunicado firmado por el Secretario General de la CBCI, se afirma que toda la comunidad cristiana siempre ha sido alabada por todos como una realidad construida por ciudadanos leales, respetuosos de la ley y al servicio de la Madre India. “La comunidad cristiana – continúa la nota – siempre ha contribuido a la construcción de la nación y sigue colaborando con el gobierno en la realización del bien común de todos los indios y el progreso de nuestra nación”. Al mismo tiempo, los obispos piden “que los derechos, deberes y privilegios de todos los ciudadanos sean debidamente salvaguardados y que la paz prevalezca sobre todo”.

El jesuita anticipó su arresto

Según el medio indio The wire, el padre Swamy anticipó su arresto. Dos días antes de que sucediera, grabó un video largo en el que explicaba los itnerrogatiros. En otro mensaje escrito, enviado a actividas pro-derechos humanos, abogados y periodistas apenas unas horas antes de ser capturado por los agentes, escribió: «La NIA me interrogó 15 horas a lo largo de 5 días (27,28,29,30 de julio y 6 de agosto). Además de mis datos biológicos e informaciones factuales, se me presentaron delante de mí extratos supuestamente cogidos de mi ordenador implicando mi conexión con fuerzas maoístas. Les conté que eran todo pruebas fabricadas y puestas en mi computadora con nocturnidad y alevosía y dije que no son mías».

Las modalidades de la detención

«No tenemos ni idea de dónde está ahora», dijo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Ranchi, Theodore Mascarenhas, a la agencia de la UCA. «Estamos preocupados por su salud después de que la NIA se lo llevó violando el procedimiento anti-Covid-19». El obispo Mascarenhas, ex secretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de la India (CBCI), también criticó el momento en que todo sucedió. «Es muy triste que una agencia de investigación tan importante como NIA no haya podido encontrar tiempo para interrogar durante el día a una persona tan anciana que siempre ha cooperado en la investigación». El momento de su llegada a la residencia del sacerdote, después de que el sol se haya puesto y la oscuridad haya caído, quizás manifiesta los malos designios de los involucrados en el caso.

De nuevo según la Agencia Católica UCA, la Unión Popular por las Libertades Civiles condenó el arresto del padre Swamy, describiéndolo como un acto «inhumano e insensible» que desenmascaró la «pura venganza» de las autoridades.