Perdón y misericordia, por José Antonio Rosado

Estamos en Martes Santo. Nos vamos adentrando en los días más duros del Señor y queremos acompañarle. Cada palabra que leemos de este Evangelio nos va ubicando en ese lugar donde Jesús está con sus amigos. Nos duele ver que uno de ellos le traiciona. Nos duele porque vemos injusticia, infidelidad, interés egoísta, engaño e ingratitud hacia el Maestro por parte de uno de sus discípulos.

¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Hemos experimentado lo mismo que experimentó el Señor. Esa sensación de romper la confianza con quien la teníamos bien atada. Pero detrás de este pasaje podemos extraer muchas lecciones y hay una historia que me gustaría destacar: el perdón y la misericordia. Una oportunidad para todos los hombres y mujeres de toda condición.

Judas lo iba a traicionar. Estaba decidido. Me imagino que se corrompió por lo que muchos se corrompen a día de hoy: dinero, no preocuparse por el futuro al elegir un bando que me garantice vivir bien, tener influencia en ciertos sectores… Son muchos y muy variados los aspectos que nos pueden hacer caer en la corrupción que nos lleve a traicionar a nuestros amigos y nuestros valores. Pero, como decía, aquí había una oportunidad para Judas: podía haberse arrepentido. Haber vuelto a Jesús y haberle pedido perdón. Volver a entrar con el resto de los discípulos y haber reconocido su enorme error. Jesús, quien nos decía que teníamos que perdonar hasta setenta veces siete, le hubiese perdonado porque Él es la Misericordia encarnada. Me imagino diciéndole: «No te preocupes, Judas, has visto tu error y has pedido perdón. Estate tranquilo y no peques más». En Judas mismo estuvo volver a Jesús y zanjar su pecado. Pero no. Decidió seguir adelante y nunca volvió a la fuente del perdón.

Cuando cometemos errores, no merece la pena persistir en ello ni buscar excusas ni dejar pasar el tiempo. Es importante tomar la iniciativa. Hay que armarse de valor, pedir perdón a quien has ofendido y también pedir perdón a Dios, acudiendo al precioso sacramento que nos reconcilia con Jesús. Siempre hay una puerta abierta al Señor. ¿No es maravilloso saber que el error se limpia y que hay una compromiso firme de no volver a cometerlo? Un empezar de nuevo, un reforzar la amistad, el vínculo con Él y retomar su confianza. ¡Maravilloso!