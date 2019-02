El cardenal George Pell ya no es prefecto vaticano de Economía y Doctrina de la Fe abre causa

El portavoz vaticano confirmó que Pell ya no es el prefecto de la Secretaría para la Economía, como anunció anoche en un escueto mensaje en Twitter, un medio inusual para este tipo de comunicaciones. Gisotti tampoco aclaró hoy si la salida de Pell como prefecto se debe a que cumplió los cinco años establecidos ejerciendo el puesto el pasado 24 de febrero o si se debe a otras razones.

Además, “después de la sentencia de condena de primera instancia contra el cardenal Pell, la Congregación para la Doctrina de la Fe tratará el caso de la manera y con los tiempos establecidos por la legislación canónica”, informó hoy el director “interino” de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti.

