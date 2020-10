Patronales, sindicatos y asociaciones de padres se unen para defender al sector de la educación privada

Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el proyecto de próxima implantación en España del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los servicios que presta el sector educativo privado, sindicatos, patronales y asociaciones de padres de Madrid se unen para defender el sector de la educación privada en la Comunidad de Madrid, tanto de enseñanzas regladas como no regladas.

«La Educación tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA. Esto es así en todos los demás países de la UE, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas. La aplicación del IVA al sector de la educación privada en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría para las familias un encarecimiento insoportable de este servicio, lo que en la práctica podría llegar a suponer la desaparición del sector».

Los firmantes, entre los que se encuentra Escuelas Católicas de Madrid, advierten que «una medida de este tipo tendría como consecuencia inmediata el incremento del gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)».

En un momento de enorme transformación del tejido empresarial español, alertan de que «la inversión en formación resulta decisiva, y se vería afectada muy negativamente por esta inoportuna propuesta». Además, esta medida supondría la pérdida «de innumerables puestos de trabajo, pues implicaría el cierre de la gran mayoría de los centros privados. Esto no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo».

Esta situación no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, insisten, «sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en nuestro país, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas».

Por todo ello, las organizaciones firmantes manifiestan su voluntad de «oponernos firmemente a esta medida por todos los medios legales a nuestro alcance, para lo cual informaremos de nuestra posición a las fuerzas políticas, económicas y sociales, así como a los medios de comunicación y a la Opinión pública».

Suscriben esta declaración: Federación de Ampas de Colegios Católicos de la Comunidad de Madrid (Educación y Familias), Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Educativos de Madrid (COFAPA Madrid), Sindicato Independiente de Enseñanza (FSIE-Madrid), Federación de Enseñanza Sindicato USO Madrid (FEUSO-Madrid), Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Madrid (ACEDIM), Asociación de Centros de Educación Infantil de Madrid (ACEIM), Unión de Cooperativas del Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM), Federación Autonómica de Centros de Enseñanza Privada de Madrid (FACEPM), Escuelas Católicas de Madrid (ECM), Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ACNEE), Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación en Madrid (AMACFOR), Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Plataforma Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN, Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza (CECE-Madrid), Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE).