Parolin se reúne con los embajadores de EEUU e Israel ante la anexión de parte de Cisjordania

Como ya se declaró el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de mayo de 2020, la Santa Sede reitera que el Estado de Israel y el Estado de Palestina tienen derecho a existir y a vivir en paz y seguridad, dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Por lo tanto, hace un llamamiento a las Partes para que se esfuercen por reabrir la vía de la negociación directa, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, facilitada por medidas que sirvan para restablecer la confianza mutua y tengan «valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez». Estas palabras las pronunció el Papa Francisco en 2014.