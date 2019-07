Parolin: «El Papa pide a Assad iniciativas concretas para la población

Continúan las acciones bélicas y los bombardeos contra civiles indefensos: decenas de centros de salud destruidos o cerrados en Idlib. Francisco hizo llegar, por medio del cardenal Turkson, una carta al presidente sirio

Andrea Tornielli – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 22 de julio de 2019

Bombardeo en Idlib, Siria (AFP or licensors)

Protección de la vida de los civiles, detención de la catástrofe humanitaria en la región de Idlib, iniciativas concretas para el regreso seguro de los desplazados, liberación de los detenidos y acceso de las familias a la información sobre sus seres queridos, condiciones de humanidad para los detenidos políticos. Junto con un renovado llamamiento a la reanudación del diálogo y la negociación con la participación de la comunidad internacional.

Son estas las preocupaciones y peticiones concretas contenidas en una carta que el Papa Francisco quiso dirigir al presidente sirio Bashar Hafez al-Assad. La carta del Papa, que lleva la fecha del pasado 28 de junio, ha sido entregada en estas horas por el Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El purpurado, portador del documento escrito en inglés, estuvo acompañado por el Rev. P. Nicola Riccardi, O.F.M., Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y por el Cardenal Mario Zenari, nuncio apostólico en Siria. Sobre el contenido y la finalidad de la carta, Vatican News entrevistó al Secretario de Estado Pietro Parolin, primer colaborador del Pontífice

Su Eminencia, ¿por qué el Papa decidió escribir al presidente Assad?

“El origen de esta nueva iniciativa es la preocupación del Papa Francisco y de la Santa Sede por la situación de emergencia humanitaria en Siria, particularmente en la provincia de Idlib. En la zona viven más de 3 millones de personas, de las cuales 1,3 millones son desplazados internos, obligados por el largo conflicto en Siria a encontrar refugio precisamente en aquella zona que había sido declarada desmilitarizada el año pasado. La reciente ofensiva militar se sumó a las ya extremas condiciones de vida que tuvieron que soportar en los campamentos, obligando a muchos de ellos a huir. El Papa sigue con aprensión y gran dolor el dramático destino de la población civil, especialmente de los niños que están involucrados en los sangrientos combates. Desafortunadamente la guerra continúa, no se ha detenido, los bombardeos continúan, varias instalaciones de salud han sido destruidas en esa zona, mientras que muchas otras han tenido que suspender sus actividades total o parcialmente».

¿Qué le pide el Papa al presidente Assad en la carta que ha sido entregada?

«El Papa Francisco renueva su llamamiento para que sea protegida la vida de los civiles y sean preservadas las principales infraestructuras, como escuelas, hospitales y centros de salud. Realmente lo que está ocurriendo es inhumano y no se puede aceptar. El Santo Padre pide al Presidente que haga todo lo posible para detener esta catástrofe humanitaria, por la salvaguardia de la población indefensa, en particular de los más débiles, en el respeto del Derecho Humanitario Internacional».

Por lo que dice transparenta que la intención de la iniciativa papal no es, por lo tanto, «política». ¿Es así?

«Sí, es así. Como ya he explicado, la preocupación es humanitaria. El Papa sigue rezando para que Siria pueda recuperar un clima de fraternidad después de estos largos años de guerra, y para que la reconciliación prevalezca sobre la división y el odio. En su carta, el Santo Padre utiliza tres veces la palabra «reconciliación»: este es su objetivo, por el bien de ese país y de su población indefensa. El Papa anima al Presidente Bashar al-Assad a hacer gestos significativos en este proceso de reconciliación tan urgente y da ejemplos concretos: cita, por ejemplo, las condiciones para el regreso seguro de los exiliados y desplazados internos y para todos aquellos que quieran volver al país después de haber sido obligados a abandonarlo. También menciona la liberación de los detenidos y el acceso de las familias a la información sobre sus seres queridos”.

Otro tema dramático es el de los presos políticos. ¿El Papa lo menciona?

«Sí, el Papa Francisco está particularmente preocupado por la situación de los presos políticos, a quienes – él dice – no se pueden negar condiciones de humanidad. En marzo de 2018, la Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic publicó un informe sobre este tema en el que se hablaba de decenas de miles de personas detenidas arbitrariamente. A veces, en prisiones no oficiales y en lugares desconocidos, serían sometidas diversas formas de tortura sin tener ninguna asistencia legal ni contacto con sus familias. El informe señala que, lamentablemente, muchos de ellos mueren en prisión, mientras que otros son ejecutados sumariamente.

¿Cuál es, pues, la finalidad de esta nueva iniciativa de Francisco?

«La Santa Sede siempre ha insistido en la necesidad de buscar una solución política viable para poner fin al conflicto, superando los intereses partidistas. Y esto debe hacerse con los instrumentos de la diplomacia, el diálogo, la negociación, con la asistencia de la comunidad internacional. Tuvimos que aprender una vez más que la guerra llama a la guerra y la violencia llama a la violencia, como el Papa ha dicho muchas veces, y como repite también en esta carta. Lamentablemente, nos preocupa el estancamiento del proceso de negociación, especialmente aquel de Ginebra, para encontrar una solución política a la crisis. Por eso, en la carta enviada al Presidente Assad, el Santo Padre lo anima a mostrar buena voluntad y a trabajar para encontrar soluciones viables, poniendo fin a un conflicto que dura desde hace demasiado tiempo y que ha causado la pérdida de un gran número de vidas inocentes».

