El Papa pide unidad a la Iglesia de Venezuela

El Papa Francisco pidió hoy unidad a la Iglesia de Venezuela y que no cedan a las «fracturas». Así lo dijo en el videomensaje que envió al encuentro nacional de obispos y sacerdotes de este país que se está celebrando de manera virtual por la pandemia. «Que Dios les bendiga y acompañe la unidad de ustedes. No se fracturen hermanos. No se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse. Como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria, fuera de la unidad de la Iglesia», les dijo Francisco.

El Papa argentino aplaudió esta reunión ya que «teniendo en cuenta las dificultades que agobian también a tantos de nuestros hermanos y hermanas en Venezuela y en el mundo entero» sobre todo en este momento de pandemia. «Esta es una ocasión para compartir, en espíritu de fraternidad ministerial, sus experiencias sacerdotales, sus cansancios, sus incertidumbres, como también sus anhelos y su convicción de llevar adelante la obra de la Iglesia, que es la obra del Señor», agregó en su discurso.

Francisco les pidió que no actúen en estos momentos «solos, aislados, autosuficientes, con agendas encubiertas» y que se dediquen a servir «a todos, particularmente de los hermanos y hermanas menos afortunados y tantas veces descartados, y que, en este tiempo de crisis, ellos se sientan acompañados, sostenidos, amados».

Por otra parte agradeció a los sacerdotes «quienes han llevado la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía; manifestados en su acompañamiento al personal médico, paramédico y voluntarios que asisten a los pacientes en esta pandemia; en su diligencia por socorrer a los pobres y excluidos, por aquellos que carecen de lo necesario para sobrevivir y salir adelante dignamente». Así como también a las numerosas iniciativas de caridad de la Iglesia hacia «los hermanos extremados por causa de la pobreza y la crisis sanitaria».